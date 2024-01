Tambagi ko Noy Kulas: Nangipon

Dear Noy Kulas,

Maayong adlaw nimo ug sa imong readers. Tagoa lang ko sa ngan nga Doods. Minyo na ko ug young couple man, nag-abang ra mi sa akong asawa og apartment nga duha ray rooms. Ang usa para sa among usa ka anak. But pag-open sa klase last year, aron kuno makadaginot, ang iyang duha ka mga manghod nangipon namo.

Okay ra man unta nako kon di lang magdugay pero hapit na mag one year naa na sila puyo uban namo. Lahi tuod sila og gasto pero ang among privacy sa akong asawa ug ang akong needs nga lovemaking, di na namo mahimo kon gusto nako kay naa dulog namo ang usa niya ka igsuon kay ang usa toa sa kwarto sa bata.

Ako na siya’ng gisultihan ani but ingon niya maluoy siya sa iyang mga manghod ug sa iyang parents nga ma worried kon maglain ang duha. Noy, unsa may imong ikatambag nako aning among sitwasyon? Usahay maglagot ko maghuna-huna sa among situation. Daghang salamat sa tambag.

DOODS

Doods,

Sa akong basa sa tuno sa imong suwat, ang imong wa ganahi gyud mao ang panaghilawas nimo sa imong asawa kon ganahan ka na unta kaayo. Labina karon nga medyo batan-on pa mong duha, init kaayo ang dugo pirme. Maglain dayon ang buot kon di matuman ang gusto.

Mao ni ang inyong buhaton. Usahay, ang iyang mga manghod maoy pakatulgon sa inyong silbeng masters’ bedroom samtang kamo, bahala og magsinardinas sa kwarto sa inyong anak, kana kon infant pa, basta naa moy privacy kay di bitaw na pirme. Unya angay sab nga makigsulti ang imong asawa sa iyang parents parte sa inyong kondisyon karon nga gamay ang apartment. You need og space ug privacy. Mahimo ra man gud na nga pangitaan ang magsuon og kana rang duol ninyo ug kanang di mahal. Kay duna ka baya say punto kay minyo na gud mong duha. It’s not just the private thing ninyong duha. Kon di kanang full control gani sa inyong gipuy-an nga wa kay huna-hunaon nga dunay tawo sa palibot.

Makasabot ra ang iyang pamilya niana. But siya mismo ang mobarog isip asawa. Minyo na baya mo and you need gyud og privacy.

NOY KULAS

