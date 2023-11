Tambagi ko Noy Kulas: Nangita sa igsuon

Dear Noy Kulas,

Maayo’ng adlaw kanimo. Ako diay si Jennifie. Naglibog ko og asa ko moduol ani. Naa koy sister nga naminyo sa India. Pero wala na miy contact niya sukad sa pagkamatay sa akong mama pag July 2018. Five years nga wala na mi contact niya.

Ani man gud ni, Noy, nikalit ra to siya’g kasuko. Wala mi kabalo kon diin siya ato’ng chismisa nga maoy iyang nasuk-an namo. Sige mi’g explain niya pero di siya motuo. Hangtod ato wala na siya mo-contact namo until now. Ni-question pa iyang Indian national nga bana kon ngano’ng namatay ang among mama. Asa daw to’ng kwarta nga ilang napadala. Ngano daw naing ana nga namatay ang ako’ng mama.

Ako’ng gitubag ang akong maguwang/sister nga di man mapugngan ang kinabuhi sa tawo kon diha ra siya kutob, wala na tay mahimo. Bisag pila pa na ka million inyo’ng ipadala nga kwarta, kon oras na sa atong inahan, wa tay mahimo. Usa pud na sa nasuk-an sa bana ug sa akong sister, Noy. About lang sa ila’ng gipadala nga kwarta. Wala man sad mi manglimbong nila kay every money nga i-send nila diri namo kay naa may risibo, amo man gina-send sa ilaha kon unsay amo nga gigastuhan.Mao to nga gipun-an pa sa estorya nga ila’ng nadawat. Ambot lang kon kinsay ga-report nila. Maoy nakapasuko nila’g samot.

Karon, Noy, akong amahan nagsige na og handom niya. Bahala na lang kon di siya makig-estorya namong mga igsuon niya basta makig estorya lang siya sa among amahan. Sige ko’g pangita niya sa Facebook pero wala namo makita. Please tabangi ko, Noy, kon asa ko moduol ani. Daghang salamat.

JENNIFIE

Jen,

Wa mo mag-inusara ani nga problema. Daghan kaayo ni nga ing-ani ug naa gani koy experience nga personal niduol sa akoa sab. Unya ang mopadako og maayo sa away, either paryente nga sekreto nga nasuya or neighbor nga masinahon. Ang nakapait pa gyud, ang tuohan sa atoang pamilya naa sa abroad ang lain nga tawo. Sakto ka, way kwarta makaluwas sa kinabuhi,kay ang amoang anak namatay bisan sa best care sa private hospital ug amoa pang suod ang doktor. Naay kadungan sa among anak nga toa gidala sa government hospital, nabuhi man. Kon time na, time na. Ang kamatayon di moila og edad.

Sabta lang sab ninyo ang inyong amahan kay amahan siya, natural mangita sa anak. Patabang sa Dept. of Foreign Affairs nga maoy mo get in touch sa embassy didto sa India. Di lisod pangitaon mga Pinoy didto kay wa gani mosaylo og 5,000 ang atoang mga kababayan didto bisan sa size sa ilang nasod. Matabangan ka sa pag trace, labina kon duna moy address and name sa husband. Masubay ra na didto. For the sake sa inyong papa, buhata na ninyo.

NOY KULAS

email: rojval69@yahoo.com