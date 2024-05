Tambagi ko Noy Kulas: Nanguyab si Bayaw

Dear Noy Kulas,

I-hide lang ko sa ngan nga Tess. Kining akong problema parte ni sa akong brother-in-law.

Ang iyang asawa akong manghod nga ni-abroad aron motrabaho.

Pero mag five years na nga wa silay communication ug bisan kami wa na makahibawo hain na siya.

Kadto nga year na end na unta ang iyang contract ug mouli na unta siya but wa mahiuli.

Among gi-contact ang iyang gitrabahoan ug among nahibaw-an nga nipauli.

So, among gi-trace ug among nasubay nga nauli siya og Pilipinas adtong tuiga.

But naay nakasulti namo nga naa siya Luzon nagpuyo ug duna nay pamilya. Hinuon wala silay anak sa akong bayaw.

Karon ang akong brother-in-law nag court nako nga sekreto kay maulaw siya mahibaw-an sa akong parents ug sa iyaha. Ganahan ko sa akong bayaw kay buotan ug responsible.

But unsa kahay ikasulti sa mga tawo kon sugton nako siya ug magkakami? Unya di mi makasal kay kasado sila sa akong sister. Unsay imong ikatambag, Noy Kulas?

TESS

Lain tuod tan-awon but if ganahan ka ug mutual ang feeling, okay ra man. Natural mountol na ang inyong tagsa ka pamilya but madugayan madawat ra na nila.

Ang problema naa sa marriage sa imong bayaw kay minyo sila sa imong igsuon. I don’t know magamit ba ang presumptive death kon magminyo mo.

Busa, mas maayo nang mokunsulta mo og abogado kay moagi man gihapon na og legal nga lakang kon ugaling magminyo mo sa imong bayaw.

Kanang presumptive death mao ang presumption nga patay na ang usa ka spouse kay wa na makit-i o mahibaw-i asa na siya sulod sa sunodsunod nga upat ka tuig pataas.

But daghan ang mga rekisi­to niini nga di na lang nako hisgutan kay mas maayo ang abogado maoy inyong konsultahon niini.

Kana lagi kon imo siyang sugton ug gusto kang magminyo mo. See a lawyer.

NOY KULAS

