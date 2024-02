Tambagi ko Noy Kulas: Napadayon ang love story

Dear Noy Kulas,

Tagoa lang ko sa ngalan nga Jemma. Ang akong problema parte sa mother sa akong boyfriend.

Noy Kulas, na-shock ko ug ang mother sa akong boyfriend kay duna diay silay story kaniadto sa akong papa. Nagkauyab sila during sa high school, mga two years sila until nagkabuwag sa first year college. Na-shock ang iyang mama kay wa siya mag-expect nga anak ko sa iyang boyfriend nga pinaka close kuno niya.

Karon, akong gisultihan ang akong papa ug dali ra siya naka-open sa akong mama kay nahimuot kuno siya nga ang ilang love story sa mama sa akong BF amoang gi-continue. Hala, pabuwagan man ni Mama ang akong boyfriend. Naglalis na hinuon sila ni Papa kay pabor ang akong father sa among relationship.

Sakto ba si Mama nga masuko nako ug pabuwagan ang akong boyfriend? O si Papa ang sakto kay for him, wa na kuno silay labot sa amoang relationship sa akong BF. Maayo ba nga among ipadayon ang among relasyon bisan wa nakauyon ang akong mama? Please tambagi ko, Noy Kulas.

JEMMA

Jem,

Ang problema nimo di ang mama sa imong boyfriend, kon di ang imong mama mismo kay klaro nga nagselos na siya nga naghuna-huna nga magka connect ang imong papa ug mama sa imong boyfriend. Ambot lang sab kaha kon ang amahan sa imong BF di ba sab negative og reaction kon makahibawo.

Nag-una ra ang huna-huna sa imong inahan bisan kon dugay na to ang ilaha sa imong papa. Nabalaka siya nga maka trigger sa ilang communication ang relasyon ninyo. On the contrary, maorag mas mag careful na gani ang imong amahan ug ang mama sa imong boyfriend kay involved baya mong duha. Kanang mama sa imong BF naa sab nay delicadeza tingali mao nga mas mag careful na siya sa pag deal ninyong duha, labaw na sa imong papa. Mahimo gani nga awkward ang ilang unang panagkita sa imong papa ug mama sa imong BF, kana kon mahitabo man, sa presence ninyong duha sa imong BF.

Nindot gani na kay both of you will learn from their mistakes. Avoid na lang og discuss sa inyong relasyon pud if naa ang imong mama aron di magsige og tuyok ang iyang utok. Paabuta lang, molurang ra na.

NOY KULAS

rojval69@yahoo.com