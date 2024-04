Tambagi ko Noy Kulas: Nasakpan

Dear Noy Kulas,

Tawga lang ko sa ngalan nga Zela, 26, taga Cebu City ko. Ang akong problema mahitungod sa akong ig-agaw nga minyo nga akong nakit-an nga kuyog sa auntie sa iyang asawa.

Hinuon, kani nga auntie sa iyang asawa gamay ra og years nga pagkamaguwang kay sa akong nahibaw-an youngest in the family and taas og age gap sa iyang mga igsuon. Kaning akong first degree cousin suod kaayo ni nako since mga bata pa mi. Wa lang unta to nako kon di pa sila maorag intimate kaayo nga nagkuyog. Kuptanay sa kamot unya ni-kiss og kaduha ang babaye niya.

Tungod kay close mi aning akong cousin, close pud mi sa iyang misis nga toa nagtrabaho sa abroad aron mabuhi ang family nila. Usa ra ang ilang anak. Karon, Noy Kulas, naghuna-huna ko nga akong sultihan ang iyang misis sa iyang gibuhat. Maayo kaha? By the way, teacher diay ni ang babaye. Madaut ba siya ini nga nakigrelasyon siya og minyo? Please tambagi ko.

ZELA

Zel,

Panid-i lang sa unya mahimo man nga imo silang kuhaan og hulagway nga nagkuyog aron di na siya maka-deny.

But di ikaw ang mobadlong niya kon di ang iyang parents nga maoy mas dunay katungod ug responsibilidad sa ilang anak aron mahasubay sa maayong dalan sa kaminyuon.

Hangyoa lang ang iyang parents sa di pagsulti nga ikaw ang source aron ba sab nga kompyansa gihapon nimo ang imong cousin.

Kon di mabadlong, ikaw na mismo ang mosulti sa imong ig-agaw ug mobadlong sa iyang gibuhat. Kon di mabadlong, ikaw na mismo ang mosulti sa iyang asawa kon unsa man ang imong nakita nilang duha sa auntie sa iyang misis.

At least di makamahay kay naka warn ka na indirectly thru sa parents ug directly thru nimo.

Ayaw i-tolerate ang sayop sa imong cousin busa angay masayod ang iyang misis sa iyang gibuhat. As to the teacher, basin mahimoan og aksyon sa school head, labina kon naa siya sa public school nagtudlo.

NOY KULAS

rojval69@yahoo.com