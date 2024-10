Tambagi ko Noy Kulas: Nasakpan

Dear Noy Kulas,

Maayong adlaw nimo Noy ug sa imong readers. Itago lang ko sa ngan nga Bob.

Naa koy live-in partner ug duna mi duha ka anak nga pulos pa gagmay. Wa nako siya patrabahoa kay okay ra ang akong income kay bisor man ko.

Human sa akong trabaho mag sideline ko og habalhabal mao nga di ko mahutdan og kwarta pangunsumo kay kada uli nako naa koy mahatag sa akong partner.

Sa di pa ko mo-work mamasahero ko. No need magbawon pa ko og kwarta o makaon. Ang akong sweldo intact nga makobra. Ang dako nga portion ihatag nako niya. But naka-ask ko sa akong self kuwang pa ba ang akong sakripisyo alang nila? Kay ako siyang nasakpan nga nakarelasyon sila sa akong ig-agaw nga silingan ra namo. Bag-o pa sila nagkarelasyon ug wa pay nahitabo sulti pa niya. Ambot motuo ba ko o di.

Nangatarungan siya nga natintal lang siya kay wa siyay lingaw kay pirme ko busy. Wa na kuno kaayo koy time nila sa mga bata. Need kuno sab nila nga hatagan sila og time. Pero ako siyang gitubag nga di pa ba diay igo ang akong paninguha nga di mi magkalisod? Wa na siya nitubag nako ana.

Noy, ako pa ba siyang dawaton after ako siyang nasakpan? Makasalig pa ba ko niya? Di ba kaha mousab pa ba siya? Salamat sa imong tambag.

BOB

Bob,

Mas maayo nga mokalma lang una ka sa tumang kakugi aron imong mahatag ang ubang oras niya ug sa mga bata. Tan-awa kon mausab o mobalik pa ba siya sa pagpanglimbong. Aron sab makita niya nga ang imong gibuhat alang diay sa ilang kaayuhan hinungdan nga nisakripisyo ka sa imong oras nga angay na unta gani nimo ipahuway. Pinaagi niini mas maka appreciate siya nga di diay lalim ang imong gibuhat kay seguradong maglisod mo sa pagpuyo kon mahutdan og tubig ang pikas tinubdan. Akong pasabot ang imong inadlaw nga pagpamasahero nimo nga laing income stream.

Lisod tag-anon kon mobalik pa ba siya sa iyang pagpanglimbong. Panid-i panagsa kay ang tawo nga magbisyo molighot na busa maobserbahan ang behavior. Kon molakaw nga way rason o madugay kaayo og uli, kana something na nga angay bantayan. Red flag na alang nimo labina if gipasagdan lang ang mga bata.

Hatagi siya og laing chance. If masakpan nimo og usab, let her go kay kana timailhan nga naa niya ang apan, ang deperensya, wa sa imong wa kaayo paghatag og time aron hapsay ang inyong panginabuhi. Iya na nga nature.

NOY KULAS

