Tambagi ko Noy Kulas: Nasakpan, gilayasan

Dear Noy Kulas,
Bug-at ang kinabuhi kon hunahunaon pirmi kay nakahimo ka og sayop nga mahayan mo. Tawga lang ko og Bords, 43 years old, single.
Tulo na ang mga babaye nga niagi sa akong kinabuhi as live-in partners, usa nila nakaanak mi og usa. Tawgon lang nato sa ngalan nga Lela. Four years mi nga nagpuyo ug nakaanak mi og usa. Nagtuo ko nga okay na mi kay duna mi anak. But nasayop ko kay iya kong gibiyaan human ko niya nasakpan nga naa koy uyab nga 29 years old nga akong co-worker. Nagplano pa ra ba unta ko nga ako siyang pakaslan next year kay gusto na ko og stable nga relationship. Apan wa ko niya pasayloa, nilayas siya sa among balay dala ang among anak.
Ang nakapait kay wa na koy access sa among anak tungod sa iyang kasuko nako. Gimingaw na ko sa among anak. Nasakitan na ko sa iyang gibuhat unya iya pang gipalikay ang among anak nako. Grabe kasakit. Unsa may akong mabuhat? Mahimo bang ilikay niya ang among anak nako? Wa sab hinuon siya mangayo og support nako. Unsa kahay akong buhaton?
BORDS
Bords,
Mao na sayop sa mentalidad sa mga lalaki nga sama nimo kay ang pagbaton og anak ug kaminyuon mamahimo nang bilangguon ang mga babaye. Sayop kay dunay mga babaye nga strong willed ug mobarog sa ilang kaugalingon kon sila makakita nga di maayo ang dagan sa relasyon labina kon dunay trust issue. Kanang nahitabo ninyo trust issue na kay naa kay laing babaye sa kinabuhi.
Sa inyong anak, di na mahimong itago gikan nimo kay wa may rason. Di man ka abusive ug wa sab ma-involved og krimen. Mas maayong imong ipatawag sa barangay ang imong kapuyo aron ma-settle ang inyong problema. Kon di siya motunga, dangop sa Dept. of Social Welfare and Development ug sa Women and Children and Protection Desk aron mas mapugos siya sa pagpakig-atubang nimo ug ma-settle ninyo ang problema sa bata. Kay if di gihapon siya motunga o mo-settle, isaka na lang na sa korte ang problema.
Ayaw lang sab siya pasuk-a kay basin ma-settle mo ug magkabalik. As good gesture, buwagi ang imong batan-on. Basin malukmay pa siya.
NOY KULAS
rojval69@yahoo.com