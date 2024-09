Tambagi ko Noy Kulas: Nasakpan gyud

Dear Noy Kulas,

Itago lang ko sa ngan nga Jenny. Ang akong problema parte ni sa akong bana. Ang iyang work magbiyahe pirme kay area manager man siya sa kompaniya. Sukad pa ni sa early part sa among marriage. Mao ni ang rason nga napugos ko og resign sa akong work aron makatutok sa mga bata.

Adtong pandemic nangita ko og way nga maka-income. Nagsugod ko sa buy and sell until nga nidaku. Naa na koy mga client outside sa Cebu. Ang usa ani same naku og business but mas maayo ko og sourcing niya mao nga diri siya magkuhaan naku. Until nagkasuod na mi tungod sa business. Na-shock ming duha, as in kaming duha, kay nakaila siya sa akong bana kay live-in partner sa akong darling ang iyang sister for six years na. Ni send siya naku og family picture.

Kay wa diri sagad akong bana, ako lang siya gitawgan ug giaway. Karon di na siya ma-contact mga two weeks na. Ingon sa akong amiga nga wa na sab nagpakita nila ug di ma-contact. Ang company nanghunaw kay family matters kuno.

Noy, unsa may among buhaton karon? Nabalaka na hinuon ko kon naunsa na ang akong bana. Wa koy problema sa iyang pagka bana, pagka amahan kay wa siya nagkuwang sa support. Naa ra siya sa balay basta naa siya sa Cebu. Please mangayo unta ko og advice nimo sa unsay amoang buhaton. Daghan kaayong salamat.

JENNY

Jen,

I-report una na sa polis nga missing. Human ana, pahibaw-a ang HR dept. nila nga inyo siyang gi-declare nga missing. Hayan moabot sa punto nga maapil sila kay ngano’ng wa sila ni-disclose sa nahimutangan sa imong bana. Kay ngano’ng igo ra man sila’ng niingon nga family matter? Sa ato pa, posible’ng nakahibawo na sila apan di sila gusto nga manghilabot. But as employer sa imong bana, duna silay duty nga mo-disclose kon duna silay nahibaw-an sa kahimtang sa imong bana.

Init pa man kaayo ang imong buot sa imong nahibaw-an. Pagkita mo ug mag-estorya mo sa imong bana sa lugar nga kamo lang, way nakaila ninyo. Di ko moingon nga buwagi o di. Ang importante niana nga imong timbangon what is good for you ug sa imong pamilya. Ayaw pagdali-dali og decide. Pabugnawa una ang imong ulo aron matimbang nimo og tarong ang imong sunod nga pagabuhaton. Pag-ampo sab, ask for God’s guidance, enlightenment and strength kay di lalim ang imong giatubang nga problema.

NOY KULAS

