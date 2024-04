Tambagi ko Noy Kulas: Nasakpan sila ni Titser

Dear Noy Kulas,

Just call me Rej, 23 years old. Usa ko ka avid reader nimo since high school. Karon imo na kong letter sender.

Naproblema ko sa akong lovelife nga wa nako paabuta. Nag study ko sa usa ka school dinhi sa Cebu City. Naka meet ko og batan-on nga instructor ug under ko niya og usa ka subject. Gwapa siya ug intelligent. Buotan pa kaayo.

Siyempre ni friend request ko ug sugod sugod og chat until nagka close ming duha. But secret ra to namo kay di baya maayo sa school makita sa tanan. Until nag date mi nga careful kaayo sa mga lugar nga way makakita namo. Kay klaro na man nga naa siyay feeling nako, ni court ko niya ug nagkakami na.

But dimalas tingali kay nakit-an mi sa usa ka dean nga nakaila nako ug gipatawag mi og tagsa kay ni warn nga need namo magbuwag otherwise siya matangtang sa eskwelahan while ma expel ko. Karon, Noy, wa na ko kahibawo sa akong buhaton kay nakig break up siya nako. Need niya ang work kay siya ang breadwinner.

Mga two weeks na, Noy, sukad mi gabuwag ug wa na ko ganahi nga moeskwela. Nagplano ko nga moundang ug mobalhin og school. Maayo kaha ni? Usahay lami na man kaayo mawagtang sa Earth. Sakit kaayo ang pagbuwag namong duha. Please tambagi ko, Noy Kulas.

REJ

Rej,

Ikaw lay sabot sa imong girlfriend kay di baya lalim ang pagpangita og work karong panahuna unya siya pa ang gisaligan sa iyang pamilya. Over nimo ug sa iyang pamilya, natural iya usab nga ikonsiderar ang pamilya nga usa sa iyang inspirasyon sa paghuman sa pagtungha ug hayan nisakripisyo sab aron siya makahuman. Anyway ang panagbuwag ninyo wa nagkahulogan nga mo end na ang tanan kay single pa man mo. Wa siya nakigbuwag nimo tungod kay magminyo na siya.

Makatabang sa imong kaugalingon ang pagbalhin og tunghaan. But iutong lang una ang tanan karon. Unyag mabalhin ka na sa laing tunghaan, mahimo rang mobalik ka kay di na man mo maigo sa ethics ug rules sa tunghaan kay naa ka na man sa laing school. Huna-hunaa, it’s not the end of the world. Huwata lang ang saktong panahon.

NOY KULAS

rojval69@yahoo.com