Tambagi ko, Noy Kulas: Nausab

Dear Noy Kulas,
Tagoa lang ko sa ngan nga Alex, 32 years old. Duha ka tuig na kong nagminyo. Pulos mi nagtrabaho sa akong asawa sa private sector. Wa pa mi anak.
Kapin sa usa ka tuig ang among relationship una mi naka-decide nga magminyo. Buotan kaayo ni siya dihang ako pa siyang girlfriend. Wa ko kadungog nga maningka siya nako ug magselos. Apan human mi nakasal, nakabantay ko nga nagkaanam siya og kausab. Kusog na siyang magbantay sa akong oras nga iuli.
Mangutingkay na sa akong cellphone ug mangutana kinsa akong kaistorya sa phone bisan nakadungog siya nga akong kauban sa office akong kaistorya ug official ang among giistoryahan.
Masuko siya kon dugay ko makatubag sa iyang calls ug chat. Magbantay sab na siya kon kinsa ang akong katupad kon i-tag ko sa akong mga kauban sa work kon duna mi pictures sa outing. Ako unta na siyang dad-on, apan di mokuyog.
Unya ang nakaapan magsige og check nako kon asa ko, nag-unsa ko ug what time ko mouli.
Unya maghuwat na siya sa living room namo. Usahay makatug na lang og pinaabot nako unya di na ko tagdon o mag-nag na dayon. Singkahan ko ug magmuro pirmi. Di mosulti unsay akong sala. Unsa kahay akong buhaton, Noy Kulas, aron di na siya mag-ing ani? Ngano kaha nga nausab siya?
ALEX
Lex,
Usa tingali sa hinungdan sa iyang pagkausab mao ang external factor. Naka-influence ni sa iyang panghunahuna. Kanang mga hitabo karon sa mga third party o kaha dunay hitabo sa ilang office nga maoy nakaingon anang iyang gihunahuna karon.
Kon ingon ana ang iyang reaction kon mag-outing mo ug di sab siya mokuyog, ayaw na lang una pagkuyog sa inyong outing.
Instead, siya ang imong isuroy, i-date aron makakita siya nga she matters to you.
Ayaw pagpinareho sa ubang mga bana o magtiayon nga nanghunong sa ilang routine dihang naminyo na.
Unya pangumustaha sab siya sa iyang work. Unsay dagan sulod sa ilang trabahoan.
Magsusi gihapon ka kon nakakaon na ba siya o wa. Maayo ra ba siya. Chat daily niya atol sa iyang work. If makaya sa schedule, ihatod-kuha siya.
Kana mga gesture nga makawagtang sa iyang mga pagduda, pagselos. Tingali nausab siya tungod kay nausab sab ang imong pagtagad ngadto kaniya.
NOY KULAS
rojval69@yahoo.com