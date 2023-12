Tambagi ko Noy Kulas: Nausab kay mimabdos

Dear Noy Kulas,

Tagoa lang ko sa alyas nga Beth. Ang akong proble­ma parte sa akong situation karon.

Di ko minyo but naa koy live-in nga mag 3 years na mi. Sa uyab pa mi, buotan kaayo niya siya, kugihan, loving, caring. Naa niya tanan nga akong gipangita sa usa ka lalaki.

Mao to ni-propose siya nga mag live in mi before mi magpakasal, nisugot dayon ko. Karon nakaanak mi og usa ug iya pud ko nga gipaundang sa work. Maayo man siya og income, kaya mi niya buhion.

Karon mabdos ko og upat ka buwan ug dinhi na siya nausab og kalit. Nasuko siya kay ngano kunong namabdos ko nga di pa unta maayo kay gamay pa ang among eldest. Hala, pwede diay na nga ligidligiron gani ko niya sa katre kon ganahan kaayo siya?

Mahimo diay na nga wa man mi protection aron di ko momabdos? Karon, sige na lang mi og away kay nasuko lagi kaayo siya nga nimabdos ko. Usahay iya pa kong dapatan.

Unsa kahay akong angay buhaton, Noy Kulas? Ang akong family gusto na nga mouli ko sa amoa but di ko ganahan nga magdaku ang akong anak nga way papa.

Unsaon na lang ning akong gimabdos? Please tambagi ko.

BETH

Beth,

Mahimo ra kaayo kang mouli sa inyoha kay di man mo kasado sa amahan sa imong anak ug sa imong gisabak. Anugon bitaw nga magdaku ang bata, apan mas kuyaw sa bata nga magdaku nga dunay abuse nga iyang makit-an.

Anyway, kon tinuod nang gugma niya nimo, mogukod na. Kay wa baya siyay igong katarungan nga masuko nimo kay maayo mag wa siya manghilabot nimo.

Unsaon nimo pagmabdos kon wa pa ka niya hilabti? Di ba? Nahunahuna ba kaha ni niya?

Mas maayo nga imoha siyang tudloan og leksyon. Di ka magpadaug sa kahadlok kay bisan unsaon, ubos sa balaod, suportahan gyud mo niya.

Hinaot lang sab unta nga ang pagkausab sa iyang treatment nimo way outside factor, sama sa pagkakaplag og laing bathala.

NOY KULAS

