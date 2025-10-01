Tambagi ko Noy Kulas: Nausab lag kalit

Dear Noy Kulas,
Itago lang ko sa name nga Lina. Minyo na ko ug 37 years old. Naa na koy duha ka anak. Seven years na ming nagpuyo sa akong bana sukad mi gikasal.
Maayo kaayo ni siya, buotan ug pinangga kaayo ko. Maayo siya nakaatiman sa among mga anak. But akong nabantayan lately, irritable na man kaayo siya.
Dugay na usahay mauli ug dili na mag-dinner, diretso na lang matulog kay kuno gikapoy siya. Di man ni usual niya kay sauna kada abot niya, manghagad dayon og dinner, mangita sa kids ug naa siyay time namo. Naa ra ko sa balay kay online ang akong work so makaatiman ra ko sa among mga anak.
Usahay magduda lang ko nga duna na siyay lain. Nganong ingon-ani na man siya? Sagad mag-leave siya aron makabakasyon mi pero karon mobalibad na man siya kon akong sultihan nga mang-relax mi with the kids. Busy kuno siya. Maayo unta niumento iyang position pero mao ra gihapon. Unsay imong ikatambag, Noy Kulas?
LINA
Lin,
Ayaw lang sab diretso og judge nga dunay lain ang imong bana. Kay sa trabahoan karon, daghan na ang stressful kaayo nga mga hitabo sa workplace. Dunay mga bag-ong tasks, policies nga i-implement ang company nga makaapekto sa well-being, panghunahuna sa mga empleyado.
Pananglitan, dunay mga tawo nga mo-resign sa trabaho unya ang kompaniya kay nag-cost cutting, dili mag-hire, instead ihatag ang load ngadto sa ubang mga empleyado. Mao na maka-stress sa tawo. Makaapekto sa mood.
But wala sab na nagpasabot nga dili tinuod ang imong pagduda. Ang sudden change sa mood, routine, mga sign sab na sa pagtipas sa laing dalan sa tawo. Nagpasabot nga nakigrelasyon sa lain. Init ang ulo diha nimo but happy siya sa pikas. You can’t serve two masters at the same time, sa ginaingon pa. Maglagot ka sa usa, mahalon mo ang usa.
Unsa may imong buhaton? Talk to him sa imong obserbasyon. Ayaw pagpangikog sa pagpangutana sa imong bana kon nganong ing-ana siya nga dili man siya ing-ana kaniadto? Ayaw pugngi ang imong kaugalingon kay basin mapuno ka na hinuon, magkaaway mo ug modako pa. Kay sa ako ra bang tan-aw mas maayo ka'g income niya. Basta ra ba ang babaye financially independent ug stable, dili ra ba magpanagana. Talk to him. Ayaw undangi hangtod nga mosulti siya kon ngano. Imo nang right isip asawa.
NOY KULAS