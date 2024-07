Tambagi ko Noy Kulas: Nausab si Guy

Dear Noy Kulas,

Maayong adlaw. I-hide lang ko sa alyas nga Sandra. Kining akong problema parte sa among pito ka tuig na nga relationship sa akong boyfriend. Naglibog ko unsay nahitabo nako.

Buotan siya ug caring for me lang but dunay time nga kon mag-away mi, ako ang mangita og effort nga magkabalik ming duha. Maora lang siya og walay nahitabo. So, dunay time nga di na ko makaagwanta, ako na ang mo-contact niya. Niingon ko nga caring sa among anniversaries, birthday nako, special occasions, mohatag siya og time nako.

But for the past few months, nakabantay ko og change niya. Kon mag-date mi, makabantay ko siya physically present, but mentally absent. Di man ing ani siya kaniadto. Unya, molakaw siya nga di magpahibawo kon asa nga unta sa una, magpahibawo siya nako. Malimot lang kuno siya kay daghan siya og gihuna-huna. Nag-ask ko sa iyang family and friends, wa may problema nga ilang nahibaw-an. Di kaha naa siyay lain? Or gipul-an na kaha siya sa among relationship? Naghuna-huna na ko mo-let go niya. Maayo kaha, Noy Kulas?

SANDRA

Sandra,

Ang kalig-on sa relasyon di lang masukod sa gidugayon. Kay kon kana lang ang basehan, wa na untay magtiayon nga magkabuwag human sa 10, 15, 20 ka tuig nga pagpuyo. Ang akong pasabot nga posible nga duna siyay lain tungod sa kausaban sa iyang lihok, bisan dugay na mo. Wa na siyay effort nga makigkita nimo ug ikaw na lang ang pirme nga mag-initiate. Kani nga behavioral changes usa lang sa mga indikasyon nga ang iyang feeling nausab o dunay outside factor or third party nga nakapausab sa iyang tinagdan.

Busa, suknaa siya ug pahunata. Unsa may iyang problema? Kon wa, pahunata siya, magbuwag ba mo o dili? Ayaw kahanugon niya kon siya kuwang ra iyang gibugti nga pagbati.

NOY KULAS

rojval69@yahoo.com