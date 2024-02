Tambagi ko Noy Kulas: Nausab si Misis

Dear Noy Kulas,

Itago lang ko sa alyas nga Dens, 45 years old na ug taga Cebu City. Ang akong problema ang akong asawa.

Sa uyab pa mi kaniadto ug early sa among marriage, paraygon kaayo ni ang akong asawa. Kon unsay akong ihangyo motuman ra siya. Kanang ingnon nako nga gana­han ko nga sexy siya, this and that. Ganahan kuno siya kay mosulti ko unsay akong ganahan. Lambing kaayo ni akong misis ug mao ni nga grabe gyud akong gugma niya.

Pagtungtong na karon niya og 40 years old nausab na man siya. Nanambok na unya grabe na ka laagan. Magsige og kuyog sa iyang mga kauban sa work. Di man gani, sa iyang classmates ug batchmate sa college manglaag og bisan asa. It’s like nalimtan na niya ang iyang obligation nako ug sa among anak. Bisan gud sa buhatunon sa magtiayon wa na gyud.

Unsaon kaha ni siya nga masuko man kon akong sultihan o badlungon sa iyang pagsige og laag? Ngano kaha nga nausab na man ni siya nga unta 40s na kalma na unta siya? Unsay imong tan-aw, Noy Kulas, why na change siya?

DENS

Dens,

I think second or third ni nga letter nga sama nimo og problema but kanang about sa couple thing, karon pa. Kana gung 40s mao na ang middle life. Magsugod na ang pagkausab sa atoang kinabuhi ug ang uban gani mag crisis. Diha na man gud magsugod pag decline ang ubang physical nga porma kay DPWH (dako'g pus-on, way hawak) ug magsugod ka og assess kon unsay nahitabo sa imong kinabuhi. Nakab-ot ba nimo ang imong goals?

Ang uban sab magsugod na og lingawlingaw kay when lang diay ka maglingawli­ngaw, unya og di ka na maka­lakaw? Mao na ang dagan sa panghuna-huna. Mao tingali na ang na realize sa imong asawa. Nakahuna-huna sab siya nga for so long, nagsige lang siya og tuman sa imong mga gusto. Panahon na karon nga iya na sab nga kalipay ang iyang ihatag sa kaugalingon.

So, instead masuko sa changes sa imong misis, imo siyang suportahan. Unya, hatagi sab siya og panahon nga makapanuroy mo. Let her enjoy the food ug pasagdi nga di na siya ang sexy nga babaye nga imong gi-admire ang pisikal nga porma. Ipakita nga nakasabot ka niya kay makita usab niya nga sa imong pagsabot, napakita nimo nga ang imong gugma way paglubad.

NOY KULAS

