Tambagi ko Noy Kulas: Negatibo pagkatawo
Dear Noy Kulas,
Motuo na gyud ko nga dunay mga tawo nga bisan unsa ug asa nga sitwasyon, negative gyud sila.
Ako si Mila, 46 years old, biyuda pero duna koy ka live in nga 50 years old.
Biyudo sab siya. Buotan siya, way bisyo ug balay ug trabaho ra siya.
Magbuhat sa buluhaton sa balay. Mao makaingon ang mga tawo, akong paryente nga swerte kaayo ko.
Ang wa nila mahibaw-i, naa siyay negative nga mental state.
Aron maka prepare sa among senior years, gusto kong maka sideline aron maka save kay di maayo nga amo lang work saligan.
Di siya gusto kay basin makakita ko og lain. Basin makasugat ko og legal problem sa akong masudlan.
Kuyaw kuno kon gabii na kaayo ko mauli o di gani basin masakit ko.
Bisan unsa na lang ang naa sa iyang huna-huna nga usahay maoy among lalisan ug awayan.
Kanang mo-suggest ko nga duna mi maayong buhaton, negative siya og reaction. Masuko dayon kay bati, di maayo.
Wa siyay nakita nga maayo sa akong suggestion but siya sab way makita ug nangita og paagi nga moarang-arang ang among income.
Nakahuna-huna ko nga ako na lang ni siyang buwagan, papahawaon nako sa akong balay. Sakto kaha ko?
MILA
Mila,
Naa gyuy mga tawo nga bisan usa nimo ka positive sa panglantaw, negative gyud sila. Di sab ka makabasol nila labina kon sa ilang encounter or experience bati kaayo. Usually we react base sa atong past experiences. Istoryahe siya una ka mohukom.
Sultihi siya nga mao na ang naa sa imong huna-huna kay kon negative ang iyang nakita, positive ka sa imong pagtan-aw. If di gud maayo ang lakaw, undangon, try og something new.
If mo-resist siya, ingna nga time nga mobiya na siya kay you want to try sa imong nahuna–nahunahunaan kay alang kini sa imong kaugmaon. If di siya mosabot, you have the right pagpapahawa niya sa imong balay.
NOY KULAS
