Tambagi ko, Noy Kulas: Ngano kaha?

Dear Noy Kulas,
Daghan na kaayo ang mga hitabo sa akong kinabuhi sukad sa bata pa ko. Mga experience nga lisod makalimtan ug basin nakaapekto sa akong personality karon.
Itago lang ko sa ngalan nga Ian, 39 years old. Sa akong edad karon, single lang gihapon ko. Duna koy past relationships pero puro failure. Naa koy duha nga na-live-in pero gibiyaan ra gihapon ko kay nakarelasyon og lain ug nagminyo. Nag-evaluate ko sa akong self kon unsay hinungdan kon nganong naing-ani ang akong mga relasyon nga di man ko maot og nawong. Naa koy stable job kon kana say basehan.
Moangkon ko nga init ko og ulo ug usahay mao ni ang hinungdan sa away nako sa akong past partners ug sa nangagi nakong girlfriends. Wa ko manapat, apan sama ra ko og mag-wild kon naa ko sa extreme nga kasuko. Dunay time nga withdrawn kaayo ko. Akong na-feel nianang mga higayona kay gusto lang kong alone, di ko ganahan makigsulti og tawo. Masuko kon disturbuhon ko. It goes for a week gyud.
Mao ni ang common nako nga problema sa relationship. Helpless kaayo ko sa mao nga problema. Di ba kaha ni tungod sa akong childhood? Broken family mi kay ang akong parents nagbuwag dihang bata pa ko. Magbalhinbalhin ko og puyo ngadto sa akong mama ug papa. Ang akong parents manapat nako bisan naay mga tawo. Di ba kaha ni usa sa mga rason nganong ing-ani ang akong personality?
IAN
Ian,
Dako kaayo na nga posibilidad busa akong tambag nimo mokunsolta ka og psychologist o psychiatrist aron masubay ang hinungdan sa imong problema. Gikinahanglan ni nga lakang aron ma-process ug masayran kon unsay hinungdan niana. Basin duna kay unresolved nga mga issue sa bata ka pa nga maoy naka-influence sa imong mga lihok ug panghunahuna. Mao na ang posibleng hinungdan.
Ang panagbuwag sa mga ginikanan samtang bata pa kaayo ta usa sa mga posibleng dako og epekto sa atong personalidad ug makita ni unya'g kahamtong na nato. Dunay mga kasuko, kahiubos, ug uban pang mga feeling nga wa mapagawas. Kon masayod ka na sa hinungdan ug matabangan ug magiyahan ka sa counselor, dako kaayo ni og ikatabang aron molambo ang imong interpersonal nga pangrelasyon.
Mao na ang the best nga paagi mao ang pagkonsulta og eksperto. Di ra boang ang modangop nila. Busa ayaw kauwaw pagdangop kon gusto ka man nga masulbad ang imong suliran.
NOY KULAS