Tambagi ko Noy Kulas: Nganong di ka move on?

Dear Noy Kulas,

Itago lang ko sa ngan nga Loli. Hangtod karon di pa ko makadawat sa among panagbuwag sa akong uyab.

Four years mi nga nagkauyab since mi nagkauban sa work. I thought kami na gyud mao nga akong gihatag sa iyaha ang tanan. He promised to me nga magpakasal mi ig abot sa hustong panahon. Kanang ready na mi mo settle duha. Sa amo gud nga kasuod ug sa among mga pamilya, nagsugod na mi og data og house and lot nga nakapangalan pa sa akoa. Happy kaayo mi bisan usahay dunay time nga mag-away ming duha kay natural ran a sa partners.

Apan na change ang tanan dihang nanglarga ang tanan sa abroad, apil na ang akong boyfriend. Pwerte pa niyang promise sa akoa nga mobalik or kuhaon ko niya. Nagkadugay siya sa abroad, nagkahinay ang among communication until naka receive ko og shocking news nga naminyo na siya didto. Iya kong gi-block sa tanan so wan a mi communication.

Until now nasakitan ko og maayo. Until now magpadad-an siya og data sa among gipalit nga property pero iagi na niya sa iyang cousin ug mao say tig-update nako parte sa iyaha. Noy, lami na kaayo ipakamatay but I must fight ani nga feeling. How to move on? Can you tell me?

LOLI

Loli,

Kay nagsige pa man ka og engage sa iyaha thru his cousin, kana maoy usa sa mga nakapugong sa imong pag move on. Maora na og nikatkat ka og bukid samtang naglukdo og bato. Naghimo kini nga malisod sa imong pagsaka sa bukid kun paglingkawas gikan sa kasakit, sa pag move on. Kanang inyong house and lot dako na nga factor sa kalisod nga imong gibati karon sa paghikalimot niya.

Pabayri niya ang imong nagasto ug ihatag niya ang tanan nga property or mahimong mo-propose ka nga inyong paulian sa inyong nagasto. Basta putla ang tanan niana nga imong tie sa property. Putla sab ang imong communication sa iyang cousin. Dawata nga he is not coming back kay nagminyo na siya sa abroad. Nitabok na siya sa pikas tampi sa taytayan and the best thing to do is burn the bridge.

Malisod kaayo na apan mao na ang the best nga paagi to slowly move on. Putla ug wagtanga ang tanan nga magpahinumdom nimo niya.

NOY KULAS

rojval69@yahoo.com