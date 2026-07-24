Tambagi ko Noy Kulas: Nganong karon lang?

Dear Noy Kulas,
Ako si Ligaya, 46 years old, single mother for years. Duna koy duha ka anak sa akong partner kaniadto. Nagbuwag mi kay nagminyo siya sa laing babaye. Wa ko nangayo niya og support sa pagpadako sa mga bata bisan naa na sa college ang eldest. Wa na sab siya nagparamdam human siya nibiya namo dihang gagmay pa ang mga bata.
Ako na lang nahibaw-an nga nagminyo diay siya kay samtang nag-live-in ming duha, naa diay siyay laing babaye nga gikarelasyon. Nakugang na lang ko nga nisulti siya nga mobiya siya namo sa mga bata kay wa na siyay love nako. Kalit kaayo ug nasakitan ko. Paglabay sa pipila ka years, naka-move on ra ko, pero wa na ko nisulod pa og relasyon until now.
Akong na-meet bag-o lang si Ian, 38 years old, single father. Naa siyay usa ka anak sa iyang kanhi partner. Siya ang nag-custody sa ilang anak. Wa na unta koy interest sa pagpakigrelasyon, but lahi siya. Persistent and consistent siya until nahulog ang akong feeling niya. But mao ni ang problema. Ang akong ex-partner nagparamdam kay gusto siyang makaila ang mga bata ug magkabalik mi. Namatay ang iyang asawa ug wa silay anak.
Unsa kahay akong buhaton? Kinsa ang akong pilion?
LIGAYA
Ligaya,
Sa imong pagpili, di simple ang imong sukdanan. Kay imong tan-awon kinsa ang nagpakita nimo og tinuod nga gugma, pagkaresponsable, respeto, ug uban pa.
Ang imong kanhi partner nibiya ninyo dihang gagmay pa ang mga bata. Nibiya siya nga yano lang, sama og nananghid nga maora lang og mouli siya sa ilaha nga wa naghuna-huna sa iyang responsibilidad. Wa siya nagpakabana bisan man lang sa paghatag og financial support bisan wa ka nangayo. Kon responsible pa siya nga pagkaamahan, wa na kinahanglana pa nga mangayo ka og support gikan niya.
Bisan gugma, wa ko nakakita niini kay kon naa pa siya niana nga pagbati, di lang unta sayon alang niya ang pagbiya ninyo. Apan iya ning gihimo sa labing kasayon. Busa klaro kaayo nga di gugma ang iyaha. Karon, ang pangutana, nganong makigbalik man siya? Kay namatay na ang iyang partner ug wa siyay laing kasandigan, gawas nimo? Nganong karon na man lang?
Samtang si Ian, sama mong duha, single father sab siya so mas nakasabot siya sa imong sitwasyon. Kon gugma man ang iya o di, ilha una siya og maayo. Then anha na ka mo-decide kon worth ba siya sa pang-lifetime partner. Basin kamo gyung duha ang gitakda.
NOY KULAS