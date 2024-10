Tambagi ko Noy Kulas: Nganong nanawag?

Dear Noy Kulas,

Usa ko ka minyo. Tawga lang ko og Angie. Duna mi duha ka mga anak sa akong bana nga nagtrabaho sa usa ka LGU dinhi sa Cebu. Maayo ra man ang among pagkabutang kay pulos mi dunay trabaho. Kaya kaayo namo ang pagbuhi sa among mga anak.

Ang akong problema lately lang kay nakat-on ang akong bana sa pagkuyogkuyog sa mga kauban sa trabaho. Nakat-on na og inom ug usahay, dunay weekends nga wala sa balay kay toa gakuyog sa mga barkada. Usa ka gabii, while hubog ang akong bana, dunay nanawag niya ug akong gitubag. Nakurat ko kay babaye ang nisulti og hello. Dayon nisulti ko nga iya ning asawa, kinsa ni? Giputol sa babaye ang tawag ug wa na nitubag sa akong return calls. Wa ko nisulti sa akong bana kay gusto nako masakpan sa akto. Patay mali lang ko pagkaugma.

Nagsusi ko sa tag-iya sa number ug didto akong nahibaw-an nga sa iyang kauban nga babaye ang number. Unsa kahay akong maayong buhaton, Noy Kulas? Nagduda lang ko but ang instinct kuno sa asawa matinuod gyud. Makiha ba nako sila?

ANGIE

Angie,

Kon imong pasagdan ang sitwasyon, magpa pretend ka nga wa nahibawo, unsa may imong tumong? Masakpan sila sa akto, di ba? Then what? Unsa may sunod nimong buhaton? Ikiha sila? Mao ni ang angay nimong ipangutana sa imong kaugalingon. Andam ka ba sa pagpadako og maayo sa sitwasyon nga makaapekto sa tibuok pamilya? Kay basin sama ka sa ubang mga asawa, niatras ra sa kaulahian apan nidako na og maayo ang sitwasyon. Mahimo man nga imo silang panid-an bisan nasayod siya, o sila, nga nagduda ka na.

Nothing is wrong kon imong i-confront ang imong bana sa pagkakaron kay imo ning katungod isip asawa. Imong pangutan-on why ang iyang kauban nitawag nimo. Naa ka may name o ngan, sultihi siya nga nakaila ka sa mao nga babaye instead magpa pretend ka nga wa nasayod.

Instinct sa asawa? Di sab na 100 percent nga tinuod kay naa say di tinuod. But kanang babaye nga nanawag unya wa na nitubag ug dihang ni return call ka dedma, angay ka sab nga magduda. Kay kon official pa ang tuyo, nitubag siya. Apan maora man siya og nahadlok. Nganong hadlok man? Kon duna pay mga kausaban sa lihok sa imong bana, angay ka nang maniid kay di maayo ang kausaban sa iyang batasan o naandan nga gimbuhaton.

NOY KULAS

rojval69@yahoo.com