Tambagi ko Noy Kulas: Nibugnaw

Dear Noy Kulas,

Good day! Nalipay ko nga duna kay program sa Facebook ug kakita na ko nimo. Itago lang ko sa alyas nga Faith. Single ko ug naa sa early 30s.

Naa koy boyfriend. Six years na mi sa among relationship. Buotan kaayo siya kay lahi sa ubang mga lalaki, wa sa iyang huna-huna ang premarital sex kay dad-on ko niya sa marriage nga untouched.

Religious kaayo ang boyfriend nga gani akong gi-expect nga mosulod sa seminary but wa niya buhata kay iya kong pakaslan. Karon lang few months ago, nakabantay ko sa akong self or akong na-feel nga nagkaanam og kawagtangg ang akong love niya. Most of the time, I don’t miss him anymore.

Okay ra kon naa, okay ra sab kon wala. Mas malingaw pa ko sa akong mga barkada kon magkuyog mi.

Nakonsensya ko kay usahay manghagad siya nako og suroy o bakasyon but mobalibad ko kay laayon ko kon magkuyog mi. Maayo kaha nga mag cool off una mi aron akong ma-examine akong self kon unsa gyud ang akong na-feel at this time para niya?

Maayo gani kay understanding kaayo siya ug mosugot ra kon mobalibad ko. Ngano kaha ni, Noy? Wa man koy laing lalaki nga close, siya ra man. Unsay imong ika-advice nako? I need your tambag, Noy Kulas.

FAITH

Faith,

Daghang salamat sa imong pagsunod sa akoang programa kada Biyernes sa alas 3 sa hapon sa Facebook pages sa Superbalita Cebu ug Sunstar Cebu. Ang pagminahalay sulod sa relasyon wa mag-agad sa kadugayon o kabag-uhon.

Nag-agad kini sa aksyon ug pagtratar sa duha ka mga binuhat. Ambot kon sakto ba ang teyoriya sa usa ka pagtuon mga tulo kapin ka dekada na ang nakalabay nga maximum ra kuno og pito ka tuig ang gugma.

Nalimot sab ko sa subject sa ilang pagtuon. Sa imo nang giingon nga conservative ug buotan kaayo ang imong boyfriend. Basin ba you found him boring na ikakuyog after six years. Di na ka malingaw kon magkuyog mo.

Imong na-realize nga dry siya ikauban. Kay bisan gud sa bakasyon mobalibad na ka. But kana ra bang sense of humor o kanang kaalegre ikakuyog okay lang na sa friendship. But kon anha na sa marriage, di ra ba na joke ug jamming lang.

Busa, ayaw lang na ibase diha. Basin nawala ang imong excitement tungod sa too much fami­liarity. Pasabta siya nga di lang sab palab-anan ang frequency sa inyong panagkita. Much better kon manglaag mo for a short vacation like 2-4 days.

Mas nindot ug duna pay possibility nga ma-rekindle ang imong pagbati niya. Kon di man gani, call off una mo aron matan-aw nimo kon naa pa bay spark.

NOY KULAS

rojval69@yahoo.com