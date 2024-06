Tambagi ko Noy Kulas: Offer sa senior

Dear Noy Kulas,

Maayong adlaw. Tawga lang ko sa ngan nga Ram, 45 anyos na ko but single kay mahadlok ko og commitment. Taga Cebu City ko.

Kaniadto sa batan-on pa ko, kay hitsuraan ko ug naay height, nag-offer ko og service sa mga babaye ug bayot. Di lang nako klaruhon, Noy Kulas, kay maulaw na gani ko maghuna-huna sa akong past life. But mao to ang reason nga nakahuman ko og eskwela kay ang akong parents wa may kaya. Daghan ko og client nga sagad nila senior citizen na gyud ron. Naay mga indecent proposal nga ako ra gikataw-an kaniadto.

Karon, wa ko mag expect nga usa sa akong client kaniadto nga kadaghan na mi nahitabo, nagkita mi. Biyuda na siya ug senior citizen na. Rich ni, Noy Kulas, kay daghan og business ug properties, di diri sa Cebu but sa Mindanao. Karon, ni-offer siya nako nga magminyo mi kay ready na siya magpakasal sukad siya nabiyuda few years ago.

Naglibog ko dawaton ba nako o di kay okay na man ko sa akong life karon nga single ko. But knowing sa iyang ka rich, lisod sab balibaran dayon. Ako siyang giingnan nga ako sa huna-hunaon. Noy Kulas, okay kaha if akong dawaton ang iyang offer nga magminyo mi?

RAM

Ram,

Wa may legal impediment ang inyong status kay biyuda siya while ikaw ulitawo. Ang inyong problema mao ang inyong age gap, iyang pamilya ug kakuwang og pagbati. Mao ni ang tulo ka mga babag nga inyong masugatan.

Ang age gap mo-play na busa angay nang mag-ilhanay mo og balik. It takes time. Ayaw pagdali aron maobserbahan ninyo kon di ba mo magkasumpaki nianang mga ganahan ug di ganahan ninyo sa kinabuhi kay mo-play na og role.

Ang iyang pamilya, labina kon duna siyay mga anak, sama sa ubang marriages, hayan mobabag o di makauyon. Ma worried na sila nga maoy giapas which is imong giangkon nga imong gikonsiderar ang iyang status. Ilha sab og apil ang iyang pamilya.

Tan-awa kon duna bay purohan nga mahigugma ka niya bisan sa inyong age gap. Kon kining tulo maayo og resulta, kana diha ka na mohukom dawaton ba nimo o di ang iyang proposal.

NOY KULAS

