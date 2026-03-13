Tambagi ko Noy Kulas: Okay ra panakip butas?

Dear Noy Kulas,
Tawga lang ko og Arnel, 32 years old, single. Kining akong problema nagsugod dihang akong na-meet si Ann two years ago.
Officemates mi ug nagka-close mi dihang nagkabuwag sila sa iyang boyfriend. Ako ang pirmi niyang sumbongan sa iyang mga problema, pag-recover sa iyang heartache. Usahay mohilak pa siya sa akong bukton ug mo-hug. Sa kadugayan lahi na ang akong na-feel niya pero nagpugong lang gyud ko kay basin makaingon siya nga ni-take advantage lang ko. Gatuo na gani ang tanan namong mga kauban nga uyab mi, pero sa tinuod wala gyud to nga time.
Hangtod nakauyab siya og lain pero wa nagdugay, nagkabuwag ra sila kay ang iyang previous nga boyfriend nakigbalik niya. Unya nasakpan na sab niya nga naa diay laing girlfriend. Wa siya nakigbuwag, ang lalaki mao nay nisulti ug naglikay niya. Sige na sab siyang hilak ug diri na sab ni-cry nako. Hangtod wa na ko kaagwanta, nanguyab na ko niya. Mga two months kong sige og ask niya naa ba koy chance. Wa siya nibalibad, wa sab siya nitangdo. Hangtod nga iya kong gisugot.
Pwerte nakong lipaya, apan kadiyot ra diay kay nagbalik sila sa iyang ex kay nakigbalik ang lalaki. Nasakitan kog og maayo. Sa ka sakit, ni-resign ko sa akong work. Wa lang siyay reaction samtang ako nakahilak but gi-hide nako.
Karon nagsige na siya og text nako kay gusto nga makig-meet. Akong nahibaw-an nagbuwag na sab sila sa iyang boyfriend. Unsa man, Noy Kulas, ako ba siyang pakigkitaan? Love gihapon nako siya ug gimingaw ko niya. Or ako lang ni i-ignore? Please tambagi ko unsay akong buhaton?
ARNEL
Arnel,
Mosugot ra diay ka nga himuon lang nga panakip butas? Okay ra nimo nga shoulder to cry on lang ka? Kanang afterthought lang ka? Kapait kon ingon ana lang ang iyang treatment diha nimo. Mahuna-hunaan ka lang kon nanginahanglan siya nimo. In short, siya user ug ikaw nagpagamit lang sab.
Hatagi og value ang imong kaugalingon. Love yourself first kay aron respetuhan ka sab niya. Kay kon magsige ka na lang sa pagpagamit niya, wala gyud na siyay respeto nimo. Makakuha ka lang og respeto kon imong tahuron og una ang imong kaugalingon. So, ayaw siya pakigkitai labina kay you are still nursing your broken heart. Ayaw na pagpagamit pa.
NOY KULAS
