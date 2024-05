Tambagi ko Noy Kulas: Oportunista

Dear Noy kulas,

Itago lang ko sa alyas nga Ben, 28 years old ug BPO worker. Single ko ug naa koy GF nga 30 years old na.

Kining akong GF sipat ni nga pagkatawo kanang bugay ba but gwapa ug sexy.

Karon naay nakagusto sa iyaha nga biyudo nga 60 years old nga galante kaayo nga maghatagan niya, from money to food and sometimes kanang jewelry.

Wa niya sugta ang tiguwang but naay time mo-okay siya nga mag date sila but naa ra ko sa vicinity aron makakita ko.

Dako-dako na ang gasto sa tiguwang nga wa nakahibawo nga uyab mi sa iyang gi-court nga babaye kay iyang nailhan sa akoa, cousin mi.

Karon nagkadugay ako na may gilainan sa situation.

Ako na gibadlong ang akong GF kay taking advantage na man ning iyaha.

Di man siya mopatuo nako. Di ba lain tan-awon ning iyang gibuhat, Noy Kulas?

BEN

Ben,

Lain kaayo nang gibuhat sa imong GF which is not a good sign pud sa nature sa iyang pagkatawo.

Di maayo nga sign kon asawa man ang imong gipangita kay materialistic kaayo siya og view.

Oportunista siya kon makakita siya og kahigayunan o tsansa.

Kini nga batasan di maayo nga tilimad-on tu­ngod kay ang iyang loyalty ug honesty sa relasyon kwestyonable tungod kay molikoy man siya kon dunay kwarta.

Di sab ni matawag nga binuang lang o joke kay ang inyong relasyon di man na joke.

Serious matter man na. Kon siya magpabadlong nimo, mas maayo pang mangita ka og lain nga babaye kay maengganyo ra diay siya sa materyal nga butang.

Ang iyang buhat view sa materialistic nga tawo. What if naay rich nga ma­nguyab niya, di tiguwang, di kaha siya maengganyo? Dako kaayo na og posibilidad.

NOY KULAS

rojval69@yahoo.com