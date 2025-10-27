Tambagi ko Noy Kulas: Paapason sa abroad

Dear Noy Kulas,
Itago lang ko sa name nga Leile, 39 years old. Single mother ko ug dunay work.
Duna koy boyfriend nga minyo but buwag sa asawa. Ako man ning na-confirm sa akong pag-adto sa ilang lugar.
Seven years na silang nagbuwag sa iyang asawa. Wa hinuon nangita og lain ang iyang misis kay nalingaw sa napondar nilang negosyo.
Mao sab ni ang hinungdan kon nganong nagkabuwag sila kay matod sa akong BF niuli gani siya aron duna silay time, but as if wala ra ang iyang misis sa iyang presence kay negosyo ang sige og atubang.
Na-confirm sab ni nako gikan sa mga nakaila nila.
Gusto sa akong BF nga moapas ko niya kay makig-divorce siya sa iyang asawa.
Naglibog ko kon mo-agree ba ko o dili sa iyang offer. Maayo kaha, Noy Kulas? Dili ba risky nga moapas ko niya sa abroad?
LEILE
Leile,
Ayaw una og sawom hangtod mo-clear ang tubig kay basin masugba ka na hinuon sa problema.
Mas maayo nga mouli una siya diri unya mo-initiate og legal proceeding sama sa annulment sa ilang kasal aron imong makita nga seryuso kaayo siya sa iyang tuyo nimo.
Kay if kana gung divorce wa pa na giila dinhi sa atoa sa Pilipinas. Naa man tuoy petition nga ma-file pero alang lang ni sa foreign spouse.
Papaulia una siya dinhi aron magkaestorya mo og tarong.
Mas maayo nang siya ang magsugod sa legal process una ka mo-decide kay useless ang divorce kay di man na recognized dinhi sa ato.
Masukod sab nimo ang iyang sincerity.
Secondly, know him too well sab aron imong maseguro nga okay ang iyang pagkatawo.
Nga ang imong perspective di lang gikan niya kon di sa ubang mga tawo nga nakaila kaniya sa hingpit, sama sa relatives.
Kon imo na siyang mailaila sa hingpit, then diha ka na mo-decide kon mouban ka ba niya o di.
NOY KULAS
rojval69@yahoo.com