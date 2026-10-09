Tambagi ko Noy Kulas: Pagpahimulos?

Dear Noy Kulas,
Maayong adlaw nimo ug sa imong readers. Itago lang ko sa alyas nga Berto, minyo, dunay mga anak nga dagko na.
Kanhi manager ko og kompaniya dinhi sa Cebu ug ni-retire og sayo aron magnegosyo.
Ang akong asawa nibiya nako mga lima ka tuig na kay duna na siyay lain nga batan-on. Wa na ko nigukod kay kon wa nay love ang tawo, di maayong pugson.
Ang among helper nga maguwang nako, dunay anak nga batan-on pa kaayo. Naundang og eskwela kay naglisod sila sa panginabuhi.
Naluoy man ko, ako ang ni-sponsor sa eskwela aron dunay makahaw-as sa ilang kalisod. Sa weekend, ang teenager nga dalaga anha sa among balay motabang sa iyang mama.
Maayo og batasan, buotan ug responsible. Maayo moluto ug kuha kaayo niya ang templa sa mga sud-an nga akong ganahan. Hangtod nga kampante na kaayo ming duha, mag-istorya ug hangtod nga ganahan na ko niya.
Nakabantay sab ko niya nga mo-care siya nako apan ma-awkward lang usahay. Ako siyang gisultihan nga ganahan ko niya.
Primero nauwaw siya unya nagkadugay, moharong na man siya nako og istorya. Iya kong gisugot apan sekreto ra mi kaayo.
Dihay higayon nga wa ang iyang mama, siya ang nipuli ug kami rang duha sa balay. Duna gyuy nahitabo namo ug amo tong nausban pa sa gawas.
Ako siyang gisultihan nga lainan ko usahay maghunahuna kay mura siyag akong anak, apan niingon siya nga wa siya naghunahuna.
Ako bang ipadayon ang among relasyon? Unsay maayong buhaton?
BERTO
Bert,
Mahulog nga unethical ang imong gibuhat kay maisip nga pagpahimulos na sa vulnerable kaayo nga teenager.
Hinaot pa nga naa na sa legal age kay kon wa pa, posible kang nakalapas sa balaod ug makiha ka na hinuon. Kon naa na sa legal age, undangi una nang inyong relasyon o kanang pagdimdim sa himaya kay bati kaayo nang tan-awon.
Maayo na unta ang imong gibuhat kay imo siyang gitabangan, apan nahimong bati kay nakigrelasyon ka. Bisan di nimo plano, apan magduda ang mga tawo kon mahibawo.
Huwata ang hustong higayon. Mo-graduate siya ug makatrabaho na, kana okay na nga magkarelasyon mo.File og annulment sa kasal aron kon gusto ka nga magkadayon mo sa batan-on, libre ka na. Di una karon kay di gyud maayo ang tayming. Tan-awon ang imong buhat nga pagpahimulos.
NOY KULAS
rojval69@yahoo.com