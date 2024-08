Tambagi ko Noy Kulas: Pahubuon

Dear Noy Kulas,

Tagoa na lang ko sa ngalan nga Maine, 32 years old, taga Negros.

Mangayo unta ko og advice nimo bahin sa akong boyfriend nga nilarga diha sa Cebu.

Three years na mi sa akong boyfriend ug never siya nakahilabot nako kay gusto ko nga untouched ko nga iyang dad-on sa marriage.

Ako sab nga malikayan nga momabdos ko nga di pa mi kasal.

Wa man sab hi­nuon siya mamugos nako but kadaghan na siya nihangyo nako but wa ko nisugot. Usahay moaksyon siya og kalain pero maulian ra.

Karon nga naa na siya sa Cebu, kon mag video call na siya, manghangyo na man siya nga motan aw siya sa akong whole body.

Kay anyway wa man kuno mi mag contact physically.

Unsa may akong buhaton ani, Noy Kulas? Okay ra ba ning iyang hangyo kay tinuod man sab nga way physical contact?

Please tambagi ko sa akong buhaton.

MAINE

Maine,

Di gyud na maayo bisan kon kamo rang duha ang magkitaay.

Kay what if ma hack ang account niya nya wa siya kahibawo, libre makakita ang nag hack ug posible pang magamit against ninyong duha?

Or masudlan og bakukang ang iyang utok, iya nang i-record ug kon magkinaunsa, iya ning himuon nga panghulga if di ka mosugot.

Daghan na ang nabulyaso ana nga kalaki. Pasabta lang siya apan di makasabot, ayaw ihatag ang iyang gusto for the sake lang nga imo siyang uyonan.

Ang lalaki nga tinuoray nga nagmahal kahibawo mohuwat, morespeto sa gusto sa babaye.

If wala siya niana, di na tinud-anay nga gugma o kon naa man gani, di na mokahutay sa paglabay sa panahon. Ang pag-uyon di kana paagi sa pagpakita sa gugma.

Naneguro ka lang nga di kamo maproblema sa umaabot.

NOY KULAS

