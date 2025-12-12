Tambagi ko Noy Kulas: Palautang

Dear Noy Kulas,
Nindot ang kinabuhi unta nako kon di pa lang tungod sa mga utang. Just call me Ram, 39 years old, minyo.
Taguon lang nato sa ngalan nga Terry ang akong asawa. Puro maayo og work so maka-afford mi og luxury.
Duha ra gud ang among nga anak, maka-afford kaayo mi bisan usa lang ang mag-work namo.
But last year nausab ang dagan sa among kinabuhi. Nadiskobrehan nako nga duna diay siyay nadispalko nga kuwarta sa kompaniya.
Dako-dako but gipasaylo siya ug gipadatahan. Bisan sa hitabo, wa siya nagdisiplina.
Gamit ang credit, sige og pamalit ug ako ang nagbayad.
Karon di na mi makalaag kay nalubong na sa utang pero di na siya mabangbang sa sigeng pangutang.
Unsa kahay akong maayong akong buhaton, Noy Kulas?
RAM
Ram,
Kinahanglan nimo ang hugot nga baruganan. But first pangayo og tabang sa iyang pamilya, labina sa iyang parents aron mabadlong.
Kana if naa pa ang iyang parents or kinsa ang iyang suod sa pamilya aron makatabang sa pagpasabot niya.
Ikaduha, kuhaa ang card. Ayaw na siya pagamita or imong ipa-cancel ang card sa banko with a promise nga imong bayran ang remaining balance.
Then ingna ang imong asawa nga mag-counseling mo to solve sa iyang di na maayo nga behavior. She needs counseling.
Hugti ang imong pagkabana ug tabangi siya pinaagi sa counseling.
NOY KULAS
