Tambagi ko Noy Kulas: Panakip butas ra?

Dear Noy Kulas,
Ako si Amil, 33 years old, still single. Ang akong problema kay lovelife. Naa koy classmate sa high school pa ko. Daghan ang naka-like ani niya kay pang-beauty queen ang ka-pretty. Sakto ang height, basta maka-attract gyud. Human sa high school wa na mi nagkita hangtod nga ni-gradute ko sa college. Ni-work ko sa Manila ug two years ago niuli ko diri sa Cebu. Naatol last year nga nag-reunion mi sa among batchmates sa high school.
Nagkita mi sa akong classmate nga atong taguon sa ngan nga Mina. Wa pa diay siya naminyo. Naa siyay live-in partner nga naa sa abroad nag-work. Wa silay anak kay di pa siya ready mag-atiman og bata. But after sa among reunion nagpadayon ang among communication. Kon sila mag-away sa iyang partner, ari siya mosumbong nako.
Makiglaag dayon siya. Naa na man koy na-feel niya kay crush gud nako siya sa high school pa, okay ra niya magkarelasyon mi but no feeling attached.
Sa laktod naay mga nahitabo namo nga di unta angay. Nagkadugay, Noy Kulas, mingawon na ko niya. Magselos na ko sa iyang partner. Ako siyang gisultihan nga andam kong mangasawa niya pero ingon niya di pa siya ready magminyo. Ganahan ra siya naa siyay kapahungawan kon siya depressed. Noy Kulas, naa diay mga babaye nga ing-ani? Unsaon kaha nako siya pag-convince?
AMIL
Amil,
Kon mao na ang iyang gusto, wa gyuy laing paagi nga makakombinser ana niya, kondi maghuwat lang gyud ka kanus-a siya mapul-i sa relasyon gawas sa kaminyuon. Gawas pa, naa na siyay kapuyo nga hayan mao gyud ang iyang gihigugma ug naghuwat lang siya kanus-a kini manghagad kaniya og minyo. Kana kay nakigpuyo siya sa lalaki, it means nga naa siyay gugma. Ug hayan ikaw ang iyang gihimo nga panakip butas. Nganong di ka man mangita og babaye nga sama nimo og panglantaw, estado sa kinabuhi? Mag-unsa man gud nang gwapa ug nice og barog nga babaye unya lahi nimo og panan-aw sa kinabuhi. Kanang di gustong magminyo ug di gustong makaanak naa na karong panahona. Nagkadaghan na ang mga tawo nga sama niya og panglantaw, hayan tungod sa kalisod sa panahon karon.
NOY KULAS
