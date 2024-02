Tambagi ko Noy Kulas: Pangtabon

Dear Noy Kulas,

Itago lang ko sa name nga Emma, taga Lapu-Lapu City. Magpatambag ko parte sa akong boyfriend nga natsismis nga silahis.

Nakabantay na ko sa una sa friend pa mi nga naay something niya nga lain nga lihok. Kay gwapo lagi unya daghan ang makilig nga mga babaye, ni say yes ko niya kay proud ko nga sa tanan diri siya ni court nako.

Apan sa kami na, nigawas na ang iyang tinuod nga batasan. Gamay ra nga lalis, manapat na. Mga estorya di pang lalaki, maora og babaye manulti.

Unya di ba kon GF na nimo ang babaye, ang ubang mga lalaki bisan kiss o kanang PDA kusog kaayo ana, but siya wa ani. Ngan ra nga uyab mi but wa siya ani nga naandan buhaton sa lalaki sa ilang mga GF. Ang last straw nako kay natsismis siya nga nang kiss og lalaki nga 15 years old nga tambay sa ilaha. Ang iyang amigo ug usa ka cousin ang nisulti nako kay na marites ni sa ilaha.

Until now wa pa ko nisulti niya ani. Apil na ang akong observation niya nga lahi sa ubang mga lalaki.

Noy Kulas, angay pa ba nako siyang i-confront o ako na lang buwagan og diretso? Gikapoy na ko sa among situation. Tinuod tingali noh nga silahis siya?

EMMA

Em,

Kon wa kay kalipay nianang inyong relasyon, gawas, biyai.

But aron matagbaw ang imong kakuryuso sa iyang pagkatawo ug paghatag niya og higayon for fairness sake, pangutan-a siya sa imong mga obserbasyon niya. Kalabot sa mga tsismis nga siya silahis iapil sab.

Ayaw usab pagpanagana sa pagpangutana niya kabahin sa mga estorya nga gisult sa friend ug cousin niya. Human niana, you can tell him nga magbuwag mo. Kay sa imong gisulti nga manapat siya, di na maayo. Labaw nang di maayo nga iya pang dugangan og verbal abuse nga ang mga pulong, matod mo, di pang lalaki. Basin tinuod nga silahis gyud siya. So, samtang sayo pa, putla ang relasyon nga wa naghatag nimo og kalipay. Basin gihimo ka lang niyang sampong alang sa iyang pagtakuban nga siya lalaki, apan mas babaye diay sa sulod.

NOY KULAS

