Tambagi ko, Noy Kulas: Pinasagdan, ilisanan

Dear Noy Kulas,
I-hide lang ko sa name nga Tes, 36 years old, single, but naay live-in partner.
Wa pa mi anak sa akong partner. Okay ra man siya kay financially supported ko. Emotionally, diha siya nagkuwang nako. Tinuod nga pampered ko niya sa material things ug financial support kay managerial iyang position, dako siya og sweldo.Usahay ako rang usa sa balay kon weekend kay toa siya sa iyang mga barkada o di man gani nag-business trip. Binlan lang ko niya og money aron kuno makasuroy ko, but prefer ko nga naa ra ko sa balay.
Ako na siyang gisultihan nga naa koy na-feel sa akong body nga basin cancer. Matod niya nga magpa-check-up lang ko pero wa gyud siya nagpakabana. Usa nako ka amiga nisulti nako nga magpa-check up kay ang symptoms the same sa iyang ig-agaw nga namatay.
Noy, akong nahibaw-an nga ang akong partner ug iyang ex nagbalik ug mabdos ang babaye. Doble na ang akong na-feel karon, ang neglected ko and worries sa among relationship ug posibleng sakit nga cancer. Unsa kaha ang akong buhaton? Ako na ba lang kaha siyang i-give up aron magmalinawon na ang akong mind? Mahadlok ko nga magpa-check up kay basin tinuod naa koy sakit. Please tambagi ko, Noy Kulas.
TES
Tes,
Sa di ka pa mohukom pagbiya, isulti ang tanan mong na-feel karon. Kanang imong na-feel nga neglected ka. Nga wa siyay pakabana nimo. Naka-appreciate ka sa iyang financial and material support, apan di na mao ray imong gikinahanglan.
Ikaduha, sultihi sab siya sa imong nahibaw-an nga nagbalik sila sa iyang ex ug nagmabdos ni. Kon moangkon siya nga tinuod, suknaa siya sa iyang mga plano aron makaplano sab sa imong future. Kon gusto siyang mobiya ug makig-uli sa hingpit sa iyang ex, let him go. Kapait kon makig-uban ka sa tawo nga wa nay gugma ug pagpakabana nimo.
Pagpa-check, ayaw isalig ang imong panglawas sa imong nabasa ug sa imong gituohan nga same symptoms. Kay sagad ra ba hunahuna ra diay na nato, wa diay tay sakit. Kon naa man kay sakit, earlier detection dako kaayo og matabang. Madali pa og tambal kay sa kanang grabe na hinuon. Bisan wa ka ra bay sakit, matinuod na hinuon.
NOY KULAS
