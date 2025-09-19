Tambagi ko Noy Kulas: Pirming sakto
Dear Noy Kulas,
Ako si alyas Toto, 31 years old ug single. Ang akong problema ang akong GF nga pirming sakto bisan sayop.
Kining akong GF nga itago lang nato sa name nga Malia, only female among the four siblings.
Papa’s girl sab ni siya. Spoiled kaayo and she gets what she wants. Luoran pud kaayo.
Gamay lang nga sakitan sa sulti, mangluod dayon. Ang labing grabe kay kanang maglalis mi og issue o usa ka butang, siya ra ang sakto.
Sayop ko ug ang ubang mga tawo kay gatuo siya nga sakto.
Diehard kaayo ni siya nga Duterte while ako wala man koy affiliation.
Kanang makakita na siya og lalis sa iyang friends sa online comments, masuko siya kay nganong dili nako siya labanan.
Kon mo-explain ko nga wala koy gilabanan, masuko. Mahimo na namong away. Three years na mi so sayang kon buhian ko ni siya.
Gwapa baya ug paraygon bisan maldita. Unsa kahay akong buhaton?
TOTO
Toto,
To be or not to be, ang pangutana. Bitaw, undangon o ipadayon? Bisan tuod ing-ana siya pero klaro man nga ganahan ka niya ug lawom ang imong feeling.
Dili mo moabot og three years kon wala ka pay patience ug love niya.
Antosa na lang na kay bisan unsaon nimo, kon ing-ana na gyud na siya sukad sa bata pa, wala ka nay mahimo niana.
Huwata nga mokalma na siya ug mag-usab. Ang change maggikan niya.
Kon mo-adjust ka sa iyang batasan, hayan moabot ang time nga hinayhinay siyang mausab.
Or imo siyang biyaan ug sultihan nimo sa imong nakita diha niya.
Hayan makaamgo siya sa iyang sayop. But be prepared kon okay ra niya magbuwag mo.
Basin in the end ikaw ang mohilak. Huna-hunaa og maayo, ipadayon o dili ang kinabuhi uban sa pirming sakto?
NOY KULAS
