Tambagi ko Noy Kulas: Problema ang mama

Dear Noy Kulas,
Itago lang ko sa name nga Gem. Ang akong problema mao ang akong inahan. Patay na si Papa nga maoy akong kakampi.
Nag-36 years old na ko pero single gihapon kay manghilabot si Mama sa akong lovelife. Alang niya tanang boyfriend nako way ayo.
Di kuno ko kabalo mopili. Ang lalaki iyang i-discourage kay wa kuno koy nahibaw-an, nagsalig lang ko nila nga akong parents.
Tinuod tuod nga duna koy share sa kita sa business, pero kami sa akong mga igsuon the same man, nagdawatan og share. Unya naa koy work ug gamay nga business.
Ambot nganong di ganahan si Mama nga makauyab ko. Unsa kahay akong buhaton?
GEM
Gem,
Sa sunod, ayaw na lang ipaila sa imong family ang imong BF aron di makapanghilabot ang imong inahan.
Basin di siya ganahan nga maminyo ka kay aron dunay makaatiman niya, duna siyay ikauban, but wa lang siya nakasulti nimo.
Ipaila lang nimo ang imong BF ngadto sa selected members of the family, not to your mother.
Kon magminyo mo sa imong ma-partner, diha na nimo ipaila ang imong hinigugma kon close na sila sa imong BF, kanang kaila na kaayo sila aron maoy motapion nimo kon dauton na sab ka sa imong mama. Or kanang magpakasal na gyud mo.
NOY KULAS
rojval69@yahoo.com