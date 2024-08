Tambagi ko Noy Kulas: Problema sa birth certificate

Dear Noy Kulas,

Good day, Noy Kulas. I-hide lang ko sa alyas nga Scorpion.

Ask lang ko ba kay nagkasabot na mi sa akong partner nga magpakasal sa umaabot. Akong problema sa akong PSA certificate kay sayop ra ba ang akong middle name ug ang name ni mama dili pud mao.

Diha na ko nakahibawo pagkakita nako sa iyang death certificate. Ask ko, Noy Kulas, kon pwede ra ba nga dili na lang ko magpausab sa akong PSA para less hassle.

Pwedi ra ba if unsa ang naa sa akong PSA mao ra akong sundon. Dili ba hassle if magpakasal?

SCORPION

Scorpion,

Mahimo ra man nga magpakasal mo nga dili nimo usbon ang mga record apan magkaproblema ka in the future, matod sa akong higala nga si Atty. Johnrey Saavedra, kay magkalainlain ang data nimo.

Daghan na ang mga document nga nag carry sa middle name nga dili sa PSA nga lahi sa marriage certificate.

Ang mahabilin maoy maproblema kon dunay mahitabo nimo.

Busa mas maayo nga sulbaron samtang wa pa mo magpakasal.

Ipausab na. Matod ni Atty. Saavedra, kon clerical error lang, Administrative Correction of Entry lang na under Republic Act 9048.

Bisitahi ang Local Civil Registrar ug ipatan-aw ang imong birth certificate aron matan-aw unsay sayop ug unsay i-correct.

Mo file ka og affidavit sa Local Civil Registrar.

I-publish man na, ipasa na sa PSA Central Office sa Quezon City.

Huwata lang ang notice. Mao na ang proseso nga imong sundon aron malikayan ang problema sa umaabot.

NOY KULAS

