Tambagi ko Noy Kulas: Puli ni Ate

Dear Noy Kulas,

Maayong adlaw. Itago lang ko sa alyas nga Angie. Kining akong problema parte ni sa akong relationship sa ex-boyfriend sa akong ate ug kang ate mismo.

Nagbuwag sila di pa dugay sa iyang boyfriend kay nakakita og lain ang akong ate nga mas maayo og status. Wa kahibawo ang akong ate nga nagkarelasyon mi sa iyang ex-BF kay wa na silay klaro kay taudtaod nang naglikaylikay na siya ani. Sa kaguol sa ex, diri siya nagpahungaw sa iyang na-feel nga sakit.

Hangtod nga na-develop ang among feelings. Dunay nahitabo namo ug karon buntis ko og three months. Wa may problema niya kay ready siya magpakasal nako but ang among na worryhan kay ang reaction unya sa akong ate ug sa among family.

Nahadlok ko nga masuko ug magkaaway mi sa akong ate. I am 26 years old na ug dunay stable job. What shall I do? Sultihan nako sila?

ANGIE

Angie,

Sama sa ubang mga problema, maora ra na og bagyo, molabay ra. Tinuod magbilin og kadaut but moabot ra ang panahon nga mahapsay ra ang tanan labina kon ubanan kini og hugot nga pag-ampo ug kinasingkasing nga pagpangayo og pasaylo. Kay kining nahitabo nimo karon naa man kay gamay nga sala. Gamay ra kay igo ra man ka nakarelasyon sa ex-BF sa imong ate nga iya nang gilikayan ug gibuwagan.

Sultihi sila. Agwantaha kon masuko sila. Ang importante gud mao ang bata nga imong gisabak ug ang inyong gugma sa mao nga lalaki. Kon andam siyang mobarog no matter what, mas maayo. Pag inunongay mo. Moagi ra ang tanan kon mosangko man kini sa kasungian.

NOY KULAS

rojval69@yahoo.com