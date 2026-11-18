Dear Noy Kulas,
Maayong adlaw!
Ang akong igsuon minyo, nikuyog sa laing lalaki. Daghan ang nanga-shock, labina kami nga iyang pamilya tungod kay nagtuo mi nga happy sila sa ilang marriage. Wa silay anak, but since ang akong brother-in-law maayo man og income, naa sila tanan- balay, yuta, sakyanan, signature bags ug uban pa. But luyo diay niini, di happy ang akong maguwang nga babaye.
Di siya happy kay boring kuno ang iyang bana ug pirmi lang nag-agad niya sa mga desisyon, di makahimo og iyaha. Grabe ra kuno ka serious nga kon sila magkuyog di hapit motingog. Kaingon kuno niya nga mausab na ni human sila nakasal, apan mao ra gihapon. Mao na ang iyang justification sa pagbiya.
Devastated kaayo ang akong brother-in-law ug amo ning gialam-alaman kay wa siyay sala. Ang akong maguwang ang nibiya nga based ra sa bati nga reasons.
Ako ang pirmi niya sumbongan sa kasakit nga iyang na-feel. Gisugo ko sa akong parents nga ubanan usahay kay basin unsay mahunahunaan unya.
Dinhi na nako siya nailhan og maayo. Okey ra kaayo siya nga pagkatawo. And you know what? Na-fall ko niya ug nisamot ni karon nga nagkarelasyon na ming duha. Willing siyang mo-file og annulment aron makasal mi. Unsay akong buhaton?
NOEMI
Noemi,
Ikapila na man ni nga suwat nga naghisgot og annulment. Uso na man tingali ni karon.
Gikinahanglan nga imong sultihan ang imong parents aron makahibawo sila sa hitabo kay lain na sab ni nga eskandalo sa inyong pamilya. Nikuyog na og laing lalaki ang imong igsuon, unya ikaw makigrelasyon sa iyang bana.
Mas maayo nga maestoryahan ninyo og maayo ning butanga. Kon dunay blessing sa pamilya, diha ka na mopadayon.
Ang annulment will take years ang proceeding. I doubt mo-contest ang imong sister kay nibiya na gani siya. Still dugay kaayo ang proseso bisan pa'g di siya mo-contest.
Expect nga mahimo mong talk of the town kon ikaw na sab ang iyang mahimong asawa. Apan ingon ana man gyud ang mga tawo, hilig kaayo nga magmarites bisan asa pa na nga kultura.
Sa sugod ra hinuon na, but magkadugay makadawat ra ang mga tawo.
And I hope nga kon kamo man ang magkadayon in the end, maayo ra ang tanan. Magkasinabtanay mo ug di ka ma-bored niya.
NOY KULAS
rojval69@yahoo.com