Tambagi ko Noy Kulas: Pulihan o di?

Dear Noy Kulas,
Tawga lang ko og Emz, 27 years old, single. Since high school, six boyfriends na ang miagi nako. Wa ko nag-serious kaayo kay ang akong gipangita sukad pa sa una, stability sa kinabuhi. Last year akong na-meet si Jessie, young entrepreneur nga nag-based sa Manila. Guwapo and very articulate. Nagkaila mi through a mutual friend nga ni-warn nako nga noted playboy siya. Ako siyang gisultihan regarding sa akong nahibaw-an, but ni–deny siya. Warning sab to nako niya nga di ko masayonsayon nga babaye. Ang akong cousin niuli dinhi sa Pilipinas kuyog ang iyang boyfriend ug igsuong lalaki niadtong November. Iyang gipailaila nako ang guy. Di same sa ubang foreigners, polite kaayo siya. Mag-34 years old na siya nga nurse. Ingon sa akong amiga maayo ang pamilya ug naay kaya. Nanguyab siya nako and even offered nako nga iya kong dad-on sa abroad aron adto mi magpakasal. Since nauli siya, daily ang iyang pagpanawag nako. Lahi sila sa akong BF kay panagsa kaayo manawag and bisan naa sa Cebu, wa kaayoy hapit panahon nako. Lahi sa foreigner. Unsa kaha kon ako siyang buwagan ug ipuli ang foreigner nga dunay effort? Maayo kaha? Way sala ang akong BF, but kuwang siya og time nako. Unsay akong buhaton?
EMZ
Emz,
Ayaw lang dayon buwagi ang imong BF. Pangutan-a kabahin sa imong observation sa iyang treatment sa inyong relasyon. Kay ang relasyon di man na mahimong isipon nga maayo og naa, okay ra kon wala. Ang relasyon sama og usa ka mahalon, delikado nga tanom nga nagkinahanglan og pag-amuma, atensyon. Sa ato pa, hatagan og panahon aron motubo, modako ug mogamot og maayo. Kon di gani ka makauyon sa iyang tubag, buwagi. Nganong magdugay ka pa man uban sa tawo nga maayo lang og mahinumdoman ka o di? Naa ra ba gyuy mga lalaki nga padaghanay sila og uyab. So ang babaye statistics ra alang nila. Basin ang imong BF sama ana nga lalaki. But, mas maayong klaruhon nimo gikan niya kon unsa gyud mo aron makakab-ot sab ka og maayong desisyon.
Kanang dunay klaro nga direksyon ang relasyon, di kanang magtagna-tagna ka lang sa inyong future.
NOY KULAS
