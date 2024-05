Tambagi ko Noy Kulas: Pulos minyo

Dear Noy Kulas,

Tawga lang ko sa alyas nga King, 36 anyos, taga Cebu City.

Minyo ko pero nagbuwag na mi sa akong asawa six years ago. Human mi nagkabuwag, duha na ka babaye ang akong naka live in pero gibiyaan ko kay naka afam na sila. Karon nia koy uyab nga same nako og status, minyo but separa­ted sila sa iyang bana. Naa silay anak nga naa niya uban og puyo while nag support nila ang iyang bana. Mao ni akong problema parte niya. Di siya mosugot nga mag live in mi kay nihulga ang bana nga putlon niya ang ilang sustento.

Mga more than one year mi nga nagkarelasyon ug willing ko nga mogasto sa iyang annulment unta nga dunganon namo sa pag-process but di sab siya kay mao lagi, mahadlok siya nga mawala ang support sa iyang bana niya ug sa ilang anak.

Ang ako unta sa akong edad gusto na ko makaanak kay sa akong asawa ug duha ka ex wala nimabdos, basin sa iyaha makapamabdos ko. But kahibawo ko nga di pwede pa karon kay minyo siya ug buwag lang sa bana. Kon ako siyang buwagan di mosugot kay love na kuno ko niya. Same man mi but ang akoa nga gusto ko nga sure ang among situation. Unsa kaha, mangita na lang kaha ko og lain bisan sakit namong duha nga magbuwag?

KING

King,

Maayo unta kon imong gisulti ang estado sa panginabuhi nianang bayhana aron mas makakita unta ko sa sitwasyon niya, kon nganong mahadlok siyang maputlan og support. Unsa sab kaha kadako ang support sa bana ngadto niya? Dako tingali. Akoa lang i-assume nga kanang iyang bana rich ug ang babaye way work kay nganong nahadlok man siya nga mopuyo uban nimo. Mahimo nang maputlan siya og support but ang bata dili kay legal responsibility na sa amahan.

Sa akong tan-aw, naa man kay capability nga mogasto o mo support niya, wa diay siya nakakita niana? Kana maorag timailhan na nga duna pa siyay pagbati sa iyang bana while at the same time, gigamit kang tambal sa iyang wounded ego. Sama ka og panakip butas o kanang pangtapak sa samaran nga kasingkasing.

Ayaw na lang pag-antus og huwat niya kay samtang ikaw ready na kaayo mo commit nga full sa relasyon, siya dili pa. Ayaw pagapos sa paghuwat niya. Move on kay di mo sama og level sa commitment. Pagpahiling sab sa doktor kon makapaanak ka aron di mausik ang imong panahon sa pagpangitag babaye nga momabdos.

NOY KULAS

rojval69@yahoo.com