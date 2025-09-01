Tambagi ko Noy Kulas: Puro lalaki

Dear Noy Kulas,
Itago lang ko sa alias Bet, 32 years old, ga work sa usa ka office. I am bisexual, but mas leaning ko sa fellow lalaki.
This is the reason why I am still single and no GF. Di klaro nga bisexual ko kay sa barog, tingog, mga lihok lalaki ko. Sa among office dunay usa ka tawo nga nakahibawo unsa ko. Kini mao ang among boss, usa sa mga tag-iya sa kompaniya. Nagsugod ra ni sa among dungan nga pag-gym. Ni-confide siya nako nga bisexual siya bisan minyo na siya ug duna na silay anak sa iyang asawa. Way bisan usa sa iyang pamilya ang nakahibawo parte sa iyang sexuality.
Nahimo nako ni nga problema dihang nisulti siya nako nga naka like siya nako. Unya ako siyang gisultihan nga the same ra mi ug na-attract sab ko niya. Dinhi na nagsugod ang among relasyon nga wa tingali nagduda kay discreet kaayo ming duha. Usahay magkakuyog mi nga naa ang iyang misis. Aron di mi dudahan, iya kong gi-transfer under niya. Siya na ang akong direct nga boss.
Karon naka realize ko nga bisan tuod the same mi nga lalaki, ang among gibuhat cheating lang gihapon. Unsa kahay akong buhaton? Mo-resign ko? But the pay is very good. Naa pay nindot nga perks. Please tambagi ko.
BET
Bet,
Bitaw sakto kaayo ka. Bisan lalaki ka, cheating gihapon na. Gani sa atong balaud, ang iyang pagtago sa iyang tinud-anay nga sexuality can be a ground sa annulment sa kasal kay iya mang gitago kanang butanga gikan sa iyang asawa.
Sultihi ang imong boss sa imong realization ug putla ang inyong relasyon. Tan-awa ang iyang reaction. If di gani maayo, biya sa inyong office. Mag-unsa man ang maayong suweldo ug perks unya hinayhinay kang nakaguba og relasyon sa magtiayon? Ang bana mahimo gani tingali nga makiha sa pagpangabit, hinuon di ka maapil kay sa balaud, babaye man ang kabit. Kini hinuon hayan lalisunon pa.
Legal o ilegal man, morally and ethically di gyud sakto ug maayo ang inyong gibuhat. Ulaw pa kaayo na if mabisto nga duna moy relasyon ug mahimo pa mong kataw-anan tungod sa inyong mga sirkumstansya. Lalaki mong tan-awon apan maya diay.
So ang pagpabilin mas kuyaw kay sa magpalayo ka ug mahilayo ka pa sa kadaut ug posibleng kaulaw.
NOY KULAS
