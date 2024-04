Tambagi ko Noy Kulas: Pwede bang makasal?

Dear Noy Kulas,

Good day nimo. Tawga lang ko og Gina. Kining akong problema parte ni sa relationship nga unusual. Ing ani ni. Naa koy uncle nga palikero kaayo ug sayo namatay kay gipatay sa lalaki nga iyang ka rival sa usa ka babaye.

Known ang akong uyoan nga playboy, bisan kinsa lang nga babaye ang iyang patulan basta ganahan siya. Naay mga rumor nga naa siyay mga anak nga iyang gisek­reto og support.

Karon naa koy nakaila sa work nga lalaki nga taguon lang nato sa ngan nga Roy. Gaan kaayo ang akong buot ani niya sukad mi nagka meet.

Dali ra ming nagkasuod og maayo until niabot sa time nga nagkarelasyon mi. Kay pulos mi single and in love, gihatag nako niya ang akong self hangtod nga mabdos ko karon. Nalipay siya kay naka decide mi nga magminyo mi.

Sa among pag process sa documents, na shock ko pagpakita niya kon nakaila ba ko sa iyang papa kay same nako og middle name. Diri sab ko naka realize kon nganong same. Gatuo ko nga di ni importante. Karon kay ang nakasuwat sa birth certificate ang ako man nga uncle nga namatay.

Noy Kulas, pwede ba mi makasal nga anak man diay siya sa akong uncle nga namatay? Mahimo ba ni nga legal? Salamat sa tambag.

GINA

Gin,

Legally, estrikto ug tan-awon og maayo, di gyud na pwede kay anak baya siya sa imong uncle.

Naay legal nga document nga magmatuod ini. Apan kon wa lay mo-question niini, di lang ninyo isaba, mahimo man nga kaslon mo.

Di lang utingkayon og maayo ang mga dokumento sa pamilya. Apan lain hi­nuon paminawon kay bisan unsaon, first cousin ang imong mamahimo nga bana.

Lain sab nga posible nga linugdangan ini mao ang inbreeding kay dug-ol man kaayo ang inyong bloodline.

Ang labing maayo nimo nga buhaton nga mag-estor­ya mong duha nga apil sa desisyon ang inyong pamil­ya, dayunon ba ang kasal o di bisan mabdos ka na.

Kini nga desisyon di lang inyoha, kon di apila ang inyong pamilya aron mas maayo nga hukom ang ma­kab-ot.

NOY KULAS

