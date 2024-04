Tambagi ko Noy Kulas: Relasyon ni Boss

Dear Noy Kulas,

Itago lang ko sa ngan nga Nina. Secretary ko sa usa ka company diri sa Cebu. Ang akong boss bayot. Known ni siya sa iyang family, friends ug company nga bayot kay sa sinultihan ug linihukan mailhan. Open sab siya sa iyang nature apan matod niya gipugngan niya ang iyang self sa pagpakigrelasyon og lalaki kay gawas nga nahadlok siya sa Ginoo, mahadlok siyang pasakitan ra.

Unya ang wa nako gi-expect nga hitabo nahitabo gyud kay usahay iya kong dad-on sa mga laag ug ihatod ko niya sa akong giabangan nga apartment. One night iya kong gihatod na pud but medyo hubog ming duha. Sa kalit lang, ni French kiss siya sa akong lips ug ambot sab nibawos ko. Pagkaugma, kon way magtan-aw iyang kuptan ang akong kamot.

Since ato, mag night out na ming duha ug duna nay nahitabo namo. So, we talked seriously and nisulti siya nako nga naka feel siya og something special nako. Bisan ako, Noy Kulas, naganahan ko niya bisan bayot siya manulti ug lihok. Nisulti siya nako if okay nako, if we find nga compatible ming duha, i- public namo ang among relationship ug magminyo mi. Ako ni nga gi-entertain apan duna koy mga what if. Ikaw, Noy Kulas, unsay imong take ani?

NINA

Nin,

Wa may problema kon mo-try mong duha sa pagsulod og seryusong relasyon tungod kay single man mong duha. Tinuod bayot siya, or specifically bisexual siya, apan wa na nagpasabot nga di siya bation og gugma sa opposite sex. Naa may some cases nga ang mga bayot nahigugma og babaye. Naa lay problema ang uban, sama sa mga bayot nga nag based na sa abroad ang asawa. Kon wa si Misis sa Pilipinas, mga lalaki ang gikabuangan. Apan some cases lang ni kay duna say mga bayot nga loyal sa ilang gikauban o giminyoan nga babaye. So, depende na sa matag tawo.

Makapaabot ka nga dunay mga kilay nga maisa. Apan never mind those kay ang importante, ang inyong pagbating duha. Sa atong kinabuhi, what we feel is what matters kay in the end, ang atoang kaugalingon ra ang mag-antos kon maminaw ug maghuna-huna ta unsay gusto sa uban diri nato. Love our self first.

Go for it. Paminawa lang sab ninyo ang dagan sa inyong feeling. If mo-develop og maayo, ayaw mo paglangay, just do it.

NOY KULAS

