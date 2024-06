Tambagi ko Noy Kulas: Relasyon sa ig-a-gaw

Dear Noy Kulas,

I’m 28 yrs old ug minyo. Nagkinahanglan ko og tabang ug tambag kay galibog na ko sa akong sitwasyon. Noy Kulas, I am struggling sa akong depression for almost five years na, until now, pero if mo attack, makontrol na nako gamay.Tungod aning sakita I live unhappy and so miserable. I am living my life like a living hell. Gusto ko mo-fight sa akong sakit.Nangita ko og pamaagi kon asa malingaw akong kaugalingon kay badlongon man akong bana, bisyuso, palahubog pero good provider.

Karon kay ni-chat akong ig-agaw ug ni-reply sad ko. Mga weeks namong chat, nagkasinabot mi ug way langan naay nahitabo namo hangtod nga na attach na ko niya. Magpangita na ko. Mingawon ug na in love.

Nasayud ko nga sayop akong gibuhat ug gi-try nako nga undangan kay abi nako kon magmalipayun ko apan nisamot na man hinuon akong depression. Pero di gihapon ko kabiya niya, matintal lang gihapon ko. Ang ako sad nga gusto ko maka-feel nga love ba kaha ko sa akong ig-agaw. Dili mi uyab pero mo chat ra siya kon makighilawas siya.

Noy Kulas, tinuod ba nga ang boys they can have it with many girls without falling in love? Noy Kulas, palihug tambagi ko kon unsay angay nakong buhaton. Do you think love ko sa akong ig-agaw?Daghang salamat.

MS. DEPRESSED

Ms. Depressed,

Na-diagnose ka ba og depression o self diagnosed lang na imoha based on symptoms? Kay kon wala, mas maayo nga makigkita ka og mental health professional. Naa sa Vicente Sotto Memorial Medical Center (VSMMC) naa sila ana nga service. Magkugi lang gyud ka kon interesado ka nga makalingkawas nianang imong di maayo nga kahimtang sa panghuna-huna.

Ang imong pagpakigrelas­yon sa imong ig-agaw maka­pasamot sa depression. Kay bisan nagkuwang ang imong bana, still naa gihapon ka relasyon so nagluib ka. Kanang imong na-feel nga guilt mao nay nakapagrabe sa imong gituohan nga depression. Busa, angay kang molingkawas niana nga relasyon kay wa na maghatag kanimo og kaayuhan, inay bati.

Nangita ka og affirmation sa gugma sa usa ka tawo. Nipilit ka sa imong ig-agaw sa pagtuo nga diha niya imong makaplagan ang imong gugma. Apan sa imong gisulti nga mo chat lang siya if mosuol na sab ang gana, kana di na love iyaha. Nakasabot na ka sa akong gipasabot.

Yes, bisan one million pa mo maghilawas, if wa siyay gugma, wa gyud na. So, lingkawas na ana nga relasyon.

