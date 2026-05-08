Tambagi ko, Noy Kulas: Sa biyuda?

Dear Noy Kulas,
Maayong adlaw nimo ug sa imong readers ug listeners sa Tambagi Ko, Noy Kulas. Itago lang ko sa alyas nga Sidro, single, 37 years old. Naa ko karon sa kalibog. Duha ang akong girlfriend karon nga pulos close to my heart mao nga confused kaayo ko kinsa nilang duha. Gidungan ni nako sila og court ug sa kaswerte nako, pulos ni say og yes. Itago lang nato sila sa ngan nga Mara ug Jane.
Si Mara akong kauban sa work. 40 years old na siya. Sulod na sa three years ang among friendship. Nakabalo ko sa iyang lovelife kay ako ang iyang sumbongan pirmi kon mag-away sila sa iyang boyfriend. Two years kapin ang ilang relationship. Ikatulo na to niya nga boyfriend but failed gihapon. Ang tulo pulos gusto mokuha sa iyang pagkababaye pero wa niya gi-surrender ang flag kay gusto niya nga segurado siya, kanang pure siya nga pakaslan.
Ang ikaduha mao si Jane. Usa siya ka biyuda, 35 years old pa. Namatay ang iyang bana sa sakit nga cancer. Duna silay usa ka anak. Four years na sab ming friends, dugay na kong naibog ani niya kay guwapa ug buotan.
Gusto na kong mo-settle kay nagsige na og pressure ang akong parents nga magminyo na ko. Mag-five months na ang among relationships, but naglisod ko og pili kinsa nilang duha ang akong pakaslan.
SIDRO
Sidro,
Naa gyuy time sa atong kinabuhi nga maglibog ta sa pagpili labina kon lovelife ang hisgutan kay pulos bug-at sa atong kasingkasing ang duha ka mga binuhat. In short pulos gimahal. Sa imong pagpili, go beyond the feeling. Ang pilia mao ang kinsay mosuporta sa imong growth as a person, kinsa ang mas authentic ang pagkatawo, kanang way drama sa kinabuhi. Kinsa ang maghatag kanimo og kalinaw sa huna-huna. Importante ang long term stability kay dalan kini padulong sa kalampusan.
Ikonsiderar kinsa nilang duha ang supportive kaayo sa imong trabaho, mga tinguha sa kinabuhi labina sa imong relasyon sa kinabuhi. Pangutan-a ang imong kaugalingon kinsa nilang duha nga bug-at ug magbasol ka kon maoy imong biyaan? Lisod man kon di ka magpili asa nilang duha busa kana ang imong sukdanan.
NOY KULAS