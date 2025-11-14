Tambagi ko Noy Kulas: Sa biyuda o single mother?

Dear Noy Kulas,
Usahay maglibog ta sa choice sa kinabuhi labina kon mahigugma ta sa duha ka mga binuhat. Ako diay si Richard, single, 46 years old. Duna koy gamay nga business. Ang akong problema gamay ra pero makalibog. Ambot nahigugma ko sa duha ka babaye. Ang usa single mother, dunay usa ka anak while ang usa batan-on pang nabiyuda pero wa pay anak. Taguon lang nato sa ngalan nga Pia ang single mother while ang biyuda si Cheny.
Si Pia usa ka medical personnel, guwapa, sexy, ug buotan. Pero akong nabantayan nga insecure siya nako nga unta early 30s pa man siya. Dili pa mi uyab pero grabe maka-chat, maka-text or call kon nag-unsa ko, kinsa akong kuyog, hain ko. Kana bang labaw pa sa inahan. Mao lang na ang iyaha.
Kini sang biyuda nga si Cheny opposite, parang wala lang. Di mag-chat, text or call. Kon dili ko mo-initiate, wa lang siya. Buotan ug gwapa unya stable og job kay supervisory iyang position sa ilang kompaniya. Mao na naglibog ko kinsa nilang duha ang akong pilion. Asa kaha ang maayo nila, Noy Kulas?
RICHARD
Richard,
Ayaw lang ibase ang imong pagpili kon giunsa ka pagtagad nila karong panahona. Kay gikinahanglan ang pag-ila gyud og maayo kinsa ug unsa sila. Like how they treat their families, labina sa mga ginikanan. Karon dili pa na nimo sila mailhan kay bag-o pa man tingali mo nagkaila.
Ang single mother, nagpakita og interest nimo but duna say signs of insecurity tingali tungod kay makausa nailad na siya. Kanang iyang pagsige og communicate nimo nagpaila nga nakagusto siya nimo kay interesado nga mahibawo. She wants to know you. Tingali the more nga makaila siya nimo, magkaanam nga panagsa na lang siya mo-communicate.
Ang biyuda walang paki. Hayan iya sab kang giobserbahan kon mo-pursue ka niya o di. Mogukod ka niya o di, way mawala niya. Kana kay biyuda na, okay ra niyag naa o wala. Or wa siyay interest nimo. Gawas pa, kanang iyang trabaho nga supervisory di baya lalim, kapoy na. Wa siyay time anang magsusi hain ug nag-unsa ka.
Know them well and anha na ka magpili kinsa nila. Sa akong tan-aw ready na ka magminyo but galibog ka, ang biyuda o single mother?
NOY KULAS
rojval69@yahoo.com