Tambagi ko, Noy Kulas: Sa biyudo o minyo?

Dear Noy Kulas,
Tawga lang ko og Liza, 38, single. Duna koy boyfriend nga biyudo ug 2 years na mi. Naghuwat ko nga mo-offer siya og kasal, pero wa gihapon hangtod karon. Kadaghan na nako gitugyan ang akong kaugalingon niya.
Ako siyang gipangutana unsay iyang plano ug nipasabot siya nga ang iyang duha ka anak supak nga magminyo siya og usab. Karon nag-doubt na ko sa akong future uban niya. Basin tungod kay wa ko nimabdos mao nga gitubag ko niya og ingon ato?
Karon dunay nag-court nako buwag sa asawa og six years. Wa silay anak, apan ang iyang misis nakaanak na sa lain. Ako siyang gisultihan sa akong gusto sa future ug niingon siya nga ready siyang mo-file og annulment basta mo-commit ko sa among relationship. Kinsa kaha ang akong pilion, biyaan nako ang biyudo ug mobalhin ko sa minyo?
LIZA
Liz,
Kon ang biyudo way plano nga makigminyo nimo, talikdi. Basin gihimo ka lang niyang pahungawanan sa iyang gibati. Posible sab nga kay wa ka nimabdos, wa na lang siya maghisgot og kasal.
Tingali tungod na sa inyong edad. Posible sab nga nagsulti siya sa tinuod. Unta, huna-hunaon sab sa mga anak kon unsay ikalipay ninyo kay in the end, makabaton ra baya sab sila og ilang kaugalingong pamilya. Ayaw lang pagdali-dali og dawat nianang pasalig sa minyo. Ilha una siya og maayo kay basin mailad ka na sab. Kon magpa-annul siya, buhaton niya ni og di lang kutob sa saad aron ka madani.
NOY KULAS