Tambagi ko Noy Kulas: Sa kalit lang

Dear Noy Kulas,
Itago lang ko sa ngan nga Virgie, landlady sa usa ka boarding house sa Cebu City. Edaran na ko pero di lang nako isulti pila akong edad. Biyuda na ko mga five years while naa koy usa ka anak nga toa na sa abroad nag-based.
Naa koy niece nga miabag nako og atiman sa boarding house kay ako sab siyang gipaeskwela. Naa siyay boyfriend nga nag-work na ug late 20s ang edad. Pirmi siya magbisitahan kon weekend. Buotan ug matinahuron kaayo. Magdala gyud na siya og gift para namong duha sa akong niece. Pero kay busy sa iyang studies ang akong pag-umangkon, sagad kami ang dugay nga magkaestorya.
Nitug-an siya nako nga first time pa niya naka-GF og younger niya kay sagad sa iyang nauyab, four times na maguwang niya og five to ten years. Mas ganahan siya og mature nga babaye kay sa younger.
Until nibakasyon ang akong niece sa ilaha unya ang iyang BF nagsige gihapon og ari sa boarding house kay mingawon kuno siya nako. Ako siyang gitubag nga basin ate ang iyang tinagdan nako. Unya nipadayag na siya sa iyang gibati nako. Ambot nakalitan ko kay wa ko ga-expect kay dako gyud ang agwat sa among edad.
Ako siyang nasugot ug duna gyuy nahitabo namo, kadaghan kay kami ra mang duha.
Matod niya iyang buwagan ang akong niece kay ako ang iyang love pero wa ko nisugot. Okay ra ko sa among sitwasyon bisan spare tire ko kay tago ang amoa. Sakto ba ko, Noy Kulas? Di man sab ko maka-feel og selos sa akong niece. Naglibog ko if love ba ning akoa o kanang naka-feel lang og haw-ang?
VIRGIE
Virj,
Kanang imoha niya kahidlaw ra gyud na at this time kay wa man ka nagselos. Lahi ang love kay maka-feel ka og selos. Dali ka masakitan bisan sa gamay o slight lang nga offensive act or language sa tawo nga imong gihigugma. Kana klaro nga love nimo ang tawo. Apan wa man ka nag-mind sa ilang relasyon, wa man kay na-feel, desire lang gyud nang imoha ngadto niya. Kana lang sa pagkakaron, apan magkadugay ma-develop ang feeling nimo.
Gawas pa, imong giluiban ang imong pag-umangkon nga nagmata lang og buntag. Ngil-ad kaayo na nga buhat. Aron di sab kalitan ang lalaki ug basin maeskandalo mo, unahon mo'g putol ang inyong sexual relations. Sa hinayhinay imo siyang likayan. Sayon ra na nimo mabuhat kay di pa love ang imong na-feel karon.
NOY KULAS
