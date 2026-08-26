Tambagi ko, Noy Kulas: Sa mama o anak?

Dear Noy Kulas,
Just call me Klaire, 38 years old. My problem is ang akong mommy gym lady kaayo. Sukad namatay ang akong papa mao na ang iyang outlet. Mga-ten years na siya nagsige og gym.
She looks younger than her age. Maora lang siya og naa sa mid 40s. Wa ko nahibulong nga nakauyab siya og several years younger kay niya. Ang latest niya nga suitor tawgon lang nato og Matt. Edad niya 45. Nagkaila sila ni Mom sa gym. Nagsige na siya og visit sa among balay, but Mom no interest niya kay boring ikaistorya. Ako siyang gisultihan nga okay ra man si Matt, pero way interest si Mommy.
Iyang gisultihan si Matt nga ako na lay iyang suwayan og court. Ganahan hinuon ko niya kay smart baya siya. But si Matt insistent nga si Mommy iyang ganahan. Nagpatabang na gud siya nako. Kadaghan na siya gibalibaran, but wa gyud siya ma-discourage. Unsa kahay maayong buhaton ni Matt to win my mom’s heart, Noy? Kon ari siya nako, sugton nako siya.
KLAIRE
Klaire,
Wa gyud kay mahimo if di ganahan ang imong inahan niya.
Kon interesado si Matt, mag-study siya og maayo sa imong mom pinaagi nimo. Unsay interest sa imong mama, ganahan nga pangbuhaton, suroyan, ug topics. Kana iya nang tun-an og maayo kon gusto gyud niya maangkon ang kasingkasing sa imong inahan. Basin baya hinuon iyang ma-discover nga mas maayo ka nga alternative kay mas batan-on ka.
NOY KULAS