Tambagi ko Noy Kulas: Sa minyo gyud

Dear Noy Kulas,
Itago lang ko sa ngan nga Jomel, 42 years old, single. Tulo ka babaye ang akong karelasyon karon. Mao ni ang akong gikalibgan og maayo. Itago lang nato sila sa ngan nga Ria, Leh, ug Susan.
Sila si Ria ug Leh early 30s pa. Si Susan 48 years old na. Maguwang siya nako og six years. Nilang tulo, ang akong ganahan ug kamingawan kani si Susan. Grabe siya makaatiman nako. Tanan iyang ihatag aron lang ko malipay ug ipakita diri nako nga love ko niya. Ang nakaapan lang kay minyo siya, dunay duha ka mga anak. Buwag na sila sa iyang bana 12 years ago. Naa na sa abroad nagpuyo ang bana ug duna nay laing pamilya. Divorced sila sa iyang bana. Nagsuportahan hinuon kini sa ilang mga anak bisan nagbuwag sila due to personal differences. Nakabalo siya sa akong relasyon sa duha kay open man ko niya. Okay ra kuno niya basta kami lang mao nga nisamot ang akong love niya. Mo-file siya og petition for annulment kuno aron makasal mi. Naa man siyay ikagasto kay manager siya sa usa ka company dinhi sa Cebu. Gawas nga duna siyay anak ug minyo siya, naa siyay pagkamaldita pero sweet kaayo, kanang lambing nga di ko makasabot. Naghunahuna na unta ko nga makigbuwag sa duha, apan nimabdos si Leh ug tulo ka buwan na ang tiyan. Sultihan ba nako si Susan? Di kaha ko buwagan niya? Mapugos ba ko sa pagpakasal kang Leh? Tambagi ko, Noy Kulas.
JOMEL
Jom,
Be honest kang Susan kon nahigugma kang tinud-anay niya. Kon love ka niya, basin makasabot ra siya kay nadawat gani niya nga duna kay duha ka laing GF. Kon iyang nadawat na, mature na man sab kaayo siya og panghunahuna, hayan makasabot ra siya nimo. Masukod sab ang iyang gugma diha nimo ning nahitabo karon.
Kon di tinuod ang imong gugma kang Leh, di ka mapugos sa pagpakasal bisan mabdos siya. Naa na sa atong balaod nga way bisan kinsa nga tawo nga mapugos sa pagpakasal bisan pag nimabdos ang babaye. Apan obligado kang mosuporta sa iyang pagpanganak hangtod nga moabot sa hustong edad ang inyong anak. Mao sab na ang nakalatid sa atong balaod. Ayaw pagpinareho anang ubang mga lalaki nga maglikay sa responsibilidad. Be man enough.
Buwagi na ang ubang mga babaye kon nahigugma kang tinuod kang Susan. Kana kay siya mo-file og annulment aron makasal mong duha, kana gugma na gyud nang iya diha nimo. Ikaw kaha tinuod nang imoha? Hunahunaa og maayo.
NOY KULAS
