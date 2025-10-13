Tambagi ko Noy Kulas: Sa mommy na

Dear Noy Kulas,
Usahay ang twist sa kinabuhi maka-shock ug mahimong kataw-anan. Itago lang ko sa ngalan nga Dadz, 37 years old, certified playboy.
Ing-ini ni. Naa koy new nga kauban sa work, 25 years old. Guwapa, sexy, ug intelligent. Lahi siya sa ubang mga babaye kay medyo inosente.
Ang iyang parents nagkabuwag and annuled ang kasal. To cut the story short, ni-court ko niya and nibisita sa ilang balay.
Didto nako naila-ila iyang mommy nga 50 years old but ang look kay late 30s. I found out manager sa usa ka company ang iyang mommy nga tig-gym sab kay fitness buff.
Unsa bang pagkaunsaa nga kami na man sa iyang mommy ang nagka-close kay the same mi og interests. Believe it or not, Noy Kulas, in love na man hinuon ko sa mommy ug nagkarelasyon na hinuon mi. First time in my life nga naka-feel ko og intense love. Bisan unsay iyang gusto akong sundon gud.
Duna nay nahitabo namo. She’s so good in bed. Kapoya og kahuman.
Pero nagkagrabe na ang akong feeling niya to the point ako siyang gihagad og minyo pero gikataw-an ra ko kay she doesn’t believe in marriage.
Noy, naa diay ing-ani nga hitabo? Nganong sa mama kaha ko nahigugma, wala sa anak?
Unsay akong buhaton aron mosugot siya magminyo mi?
DADZ
Dadz,
Maayo kay wala nimo gipasumban ang imong pagka-playboy. Wala nimo lumponga ang inahan ug anak.
Yes, naay mga sitwasyon nga ing-ana nga ang lalaki nga younger ma-in love sa maguwang kaayo nga babaye. Sagad sa maing-ana kay ang mga lalaki nga close sa mama. Basin ikaw close ka sa imong mama. But not in all cases. Pasagdi na lang na kon dili siya ganahan og kasal kay nitagam na. Sagad sab sa edad nga ing-ana practical na, dili na ganahan kaayo og commitment nga sama sa kasal. So let it be.
Pero ayaw lang sab undangi og hagad kay basin giobserbahan ka lang sab niana. Seguraduha lang sab kon love ba gyud nang imoha. Basin nabag-uhan ka lang.
NOY KULAS
rojval69@yahoo.com