Tambagi ko Noy Kulas: Sa sister na sab

Dear Noy Kulas,
Usahay dili matag-an ang hitabo sa kinabuhi nato, especially sa lovelife. Itago lang ko sa ngalan nga Efren, 36 years old, single. Naa koy girlfriend kaniadto nga tawgon lang nato sa ngalan nga Liz. Mga three months na ming nagbuwag kay wala na nagkasinabot.
After sa among break up, nisulod sa akong life ang iyang younger sister. Pirmi mi mag-chat kay siya ra ang nakasabot sa akong situation. She knew nga nasakitan ko sa among breakup sa iyang sister kay two years baya kapin ming on. Karon among na-realize nga naa mi feeling nga mutual. Ako siyang gisultihan ug nitug-an siya nga the same mi og feeling. But nag-worry siya basin masuko ang iyang sister. Basin moingon nga nagtraydor siya.
Magkita mi nga secret kay dili siya ganahan mahibaw-an. Sakto ba nga gikan sa akong ex adto ko sa iyang sister? Maayo ba?
EFREN
Efren,
Lain gyud ang reaction sa iyang sister ug family. Bisan some friends.
But if you look at it, okay ra gyud na kay wala man na nimo sila gidungan.
Maayo unta og imo silang gilumpong ug gi-schedule unya gi-blind pa gyud ang duha.
Sama sa usa ka lalaki nga gidungan og uyab ang managsuon nga pulos blind. Maayo kaayo modala og sche-dule. So go for it. If worried siya sa reaction sa iyang sister ug family, keep it secret for the meantime kay bag-o pa man tuod sab mong nagbuwag sa iyang sister.
Kon mahibaw-an mo ug mobarog sa inyong na feel karon, makasabot ra na sila sa madugay o madali.
Mao gyud na ang tawo basta mabag-ohan, labina gyud sa relasyon.
NOY KULAS
rojval69@yahoo.com