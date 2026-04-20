Tambagi ko, Noy Kulas: Sakpan ang bana, kabit

Dear Noy Kulas,
Please hide my real identity. Just call me Magda, 38 years old, buwag sa bana ug duna mi usa ka anak. Dinhi mi nagpuyo sa Cebu pero nilarga siya sa Manila kay didto ang iyang work human siya nadawat sa usa ka company. Mag-ulian ra siya once a month sa amoa. Mo-stay ra siya ohg three days. Wa koy mahimo kay need namo ang stable, higher income kay sa diri lang siya. Wa sab siyay gasto sa gipuy-an kay nagpuyo siya sa balay sa iyang igsuon. I thought okay na kaayo mi until akong na-discovered nga nagbalik sila sa iyang high school sweetheart nga naa na sab sa Manila nag-based.
Kinsa man nga asawa ang di masuko sa nahitabo? Pwerte namong awaya sa iyang pag-uli ug mao na to ang last niya nga pagkaulia. Igo ra siyang magpadad-an sa naandan nga amount nga iyang ihatag nako. Wa man sab ko naglisod kay naa koy regular work ug ginagmay nga sideline. Apan sa akong kalagot, nilarga ko og Manila ug ako silang gisulong kay nagpuyo na gyud silang duha. Akong naabtan nga nag-abang sila og apartment ug mabdos ang babaye. Bisan mabdos akong gihamag ang babaye tungod sa akong kalagot, apan giuwang mi sa akong bana. Instead labanan ko, nasuko ang iyang pamilya sa akong gibuhat.
Niuli ko sa Cebu nga as if ako pa ang sad-an. Ako man ang asawa, di man ko kabit. Ako diay ang nasayop? Please tambagi ko unsa ang akong buhaton.
MAGDA
Magda,
Bisan sayop ang imong gibuhat, apan masabot kaayo ang imong reaksyon kay ikaw man ang gilimbungan. Ikaw ang nahitungdan. Kinsa man nga asawa ang magpakahilom ug mosayaw lang kon masayod sa gibuhat sa bana ug sa no. 2? Sa 10, hayan naa lay usa nga kalma ra. Ang siyam manimawos gyud na. Naay uban nga ila gani nga pakaulawan ang bana ug kabit. Mao na ang nahitabo nimo. Sayop man tuod, apan masabot kay natural ra kini nga reaksyon.
Apan di ka angay nga magbasol sa imong gibuhat kay you did it as his wife. Imong gipakita ang imong pagka asawa busa di ka angay nga basulon ug mabasol. Ayaw pagpadala sa sulti sa pamilya sa imong bana sa nahitabo kay natural ra gyud to. Naay uban nga makonsensya ug magbasol ug mag self pity na hinuon. Ayaw niana kay natural reaction ra lagi to. Timbanga hinuon kon ikiha ba nimo ang imong bana ug ang kabit. Imong katungod na ubos sa atong balaod. Sa pagkakaron, ayaw lang una kay emotional ka pa. Let everything sink una sa di ka pa mohukom ug mohimo sa next move.
NOY KULAS
